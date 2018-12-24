Trabzonsporlu Onazi ameliyat oldu
Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında Trabzonspor’un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi bugün İstanbul’da ameliyat oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi bugün İstanbul'da ameliyat oldu.
Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, Çaykur Rizespor ile oynadıkları Spor Toto Süper Lig maçında aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi'nin bugün İstanbul'da ameliyat olduğunu söyledi. Operasyonun başarılı bir şekilde geçtiğini belirten Güven, Onazi'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti. Bu arada başkan Ahmet Ağaoğlu da Onazi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
- 24.12.2018 18:50
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Yusuf Yazıcı kaptan çıktı
Toplam 2
Yorum
ERSOY ERGUL Abdulkadir ve diğer gençlere tavsiyem fiziken yetersizler güçlenmeleri kendilerine bakmaları gerek ikili mücadelelerde çabuk düşüyorlar
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 8
Yorum
mıstık geçbile kaldı çoktan gitmeliydi
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Trabzonspor ligde 115 hafta sonra ilk 2’de
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal hocayı kefenin bir tarafına Ersun hocayı diğer tarafına koyuyorum iki yılda neler kaybettiğimizi hesaplıyamıyorum ?
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