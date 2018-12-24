Trabzonsporlu Onazi ameliyat oldu – Fotomaç – 24 Aralık 2018
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Trabzonsporlu Onazi ameliyat oldu

Trabzonsporlu Onazi ameliyat oldu

’in 17’nci haftasında ’un ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan bugün ’da ameliyat oldu.

'in 17'nci haftasında 'un ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan bugün 'da ameliyat oldu.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, Çaykur Rizespor ile oynadıkları Spor Toto Süper Lig maçında aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi'nin bugün İstanbul'da ameliyat olduğunu söyledi. Operasyonun başarılı bir şekilde geçtiğini belirten Güven, Onazi'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti. Bu arada başkan Ahmet Ağaoğlu da Onazi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

  1. 24.12.2018 18:50
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