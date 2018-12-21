Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen, Süper Lig'de ilk tercih olurken, Abdülkadir Parmak, Hasan Batuhan Artarslan, Semih Karadeniz, Murat Cem Akpınar, Zeki Yavru gibi oyuncular da Türkiye Kupası'nda katkı sağlıyor. İdmana çıkan 25 isimden 11'i Trabzon kökenli.



TÜRK MESSi



UEFA tarafından, "Türk Messi", "Yeni Hagi" ifadeleriyle tanıtılıp, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Abdülkadir Ömür, her geçen gün kendini geliştiriyor. 2015-2016 sezonunda 16 yaşındayken Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor maçıyla A takım formasını giymeye başlayan 19 yaşındaki yıldız, ligde 46 müsabakada 3 gol kaydetti ve performansıyla göz doldurdu.



INIESTA MURAT CEM



Genç oyuncu Murat Cem Akpınar, Sivas Bld ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında başarılı bir performans ortaya koymuştu. Genç oyuncu sosyal medyadan yayınladığı mesajda daha iyisini yapmak için çalışacaklarına vurgu yaparken, takım arkadaşı Ekuban da genç oyuncuya övgü yağdırarak, "İniesta" benzetmesinde bulundu.



VAZGEÇİLMEZ İKİLİ



Trabzonlu genç futbolcular Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen, ligin son haftalarında forma şansı buldular. İki genç, ligde son 4 maçta da ilk 11'de oynayarak 90 dakika sahada kalıp, teknik direktör Ünal Karaman'ın vazgeçemediği isimlerden oldular.



ARDA AKBULUT İLK KEZ



17 yaşındaki kaleci Arda Akbulut, dünkü Sivas Belediyespor maçının ikinci yarısında Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna girerek, A takımda ilk kez sahaya çıktı. Esteban'ın takımdan ayrılmasının ardından profesyonel sözleşme yapılan Muzaffer Cem Kaplan da kadroda yer aldı.



KUPADA GOL KATKISI



Türkıye Kupası'nda üç maça çıkan bordo-mavililerde, alt yapıdan yetişen iki oyuncu da gol atma başarısı gösterdi. Abdülkadir Parmak, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile oynanan her iki maçta da birer gol atarak, rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Hasan Batuhan Artarslan ise rövanş maçında skora katkı sağlayarak ilk golünü kaydetti.



DEVRE ARASI YENİ GENÇLER



Fırtına, devre arasında takıma altyapıdan yeni genç oyuncular katmanın planlarını yapıyor. Devre arasında bazı isimlerle yollarını ayıracak Karadeniz ekibinde, pilot takım 1461 Trabzon'dan genç isimlerin Antalya kampına götürülmesi bekleniyor.