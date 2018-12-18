Trabzonspor'da kaleci Esteban kenti terk etti
18 Aralık 2018, Salı
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'da kaleci Esteban kenti terk etti

Trabzonspor'da kaleci Esteban kenti terk etti

'un Kosta Rikalı kalecisi 'nun, 'u terk ettiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre bordo-mavili kulübe daha önce alacakları ödenmediği için ihtar çeken Kosta Rikalı kaleci, sözleşmesini tek taraflı feshetti ve 'dan ayrıldı.

, bordo-mavili takımın bu akşam basına kapalı gerçekleştirdiği çalışmada da yer almadı.


  1. 18.12.2018 21:29
  2. Güncelleme: 18.12.2018 21:33
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