İşi bitirmeliydik – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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İşi bitirmeliydik

İşi bitirmeliydik

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, son dakikalarda kaçan galibiyetin kendilerine yakışmadığını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, son dakikalarda kaçan galibiyetin kendilerine yakışmadığını söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Bu haftaki maç için en büyük sıkıntının, Sosa, Yusuf ve Abdülkadir'in sakatlıkları olduğunu söyledim. Her şeye rağmen son dakikalara kadar getirdiğimiz bir karşılaşma oldu. Buraya kadar getirdikten sonra, bizim gibi kaliteli takımların bunu bitirmesi gerekiyor. Kazanmamız gerekiyordu. da son dakikaya kadar iyi mücadele etti. Hak ettiği 1 puanı aldı" dedi.

ARTIK RİZE'Yİ DÜŞÜNECEĞİZ
Karaman bu hafta oynayacakları devre arasının son maçı olan Rizespor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanacaklarını da sözlerine ekledi. Tecrübeli teknik adam, "Sahamızda taraftarımızın önünde rakibimizi yenip devre arasına moralli bir şekilde girmek istiyoruz. Bu ikinci yarıya başlarken de önemli bir güven kaynağı olur. Kazanma azmimizi ve hırsımızı yansıttıktan sonra istediğimiz galibiyetleri alıp seri yakalayabiliriz" ifadelerini kullandı. Karaman, hem oyuncularını hem Beşiktaşlıları kutlayarak sözlerini tamamladı.
  1. 17.12.2018
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