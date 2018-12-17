İşi bitirmeliydik
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, son dakikalarda kaçan galibiyetin kendilerine yakışmadığını söyledi.
ARTIK RİZE'Yİ DÜŞÜNECEĞİZ
Karaman bu hafta oynayacakları devre arasının son maçı olan Rizespor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanacaklarını da sözlerine ekledi. Tecrübeli teknik adam, "Sahamızda taraftarımızın önünde rakibimizi yenip devre arasına moralli bir şekilde girmek istiyoruz. Bu ikinci yarıya başlarken de önemli bir güven kaynağı olur. Kazanma azmimizi ve hırsımızı yansıttıktan sonra istediğimiz galibiyetleri alıp seri yakalayabiliriz" ifadelerini kullandı. Karaman, hem oyuncularını hem Beşiktaşlıları kutlayarak sözlerini tamamladı.
- 17.12.2018
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Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
Toplam 1
Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
Toplam 1
Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
Toplam 1
Yorum
baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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