Trabzonsporlu taraftarlar arasında gerginlik çıktı
16 Aralık 2018, Pazar
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Trabzonsporlu taraftarlar arasında gerginlik çıktı

Trabzonsporlu taraftarlar arasında gerginlik çıktı

Trabzonsporlu taraftarlar arasında Vodafone Park’a girerken gerginlik yaşandı.

'de bu akşam oynanacak olan - Trabzonspor müsabakası öncesinde bordo-mavili taraftarlar arasında stada girerken gerginlik çıktı. Karşılıklı atışmaların ardından polis ekiplerince alınan bir taraftara tepki veren başka bir taraftar arasında kavga yaşandı. İki taraftarın tartışması sonucu çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Emniyet güçleri ardından olay çıkaranları gözaltına aldı.

  1. 16.12.2018 19:32
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