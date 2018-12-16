Trabzonsporlu taraftarlar arasında gerginlik çıktı
Trabzonsporlu taraftarlar arasında Vodafone Park’a girerken gerginlik yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor müsabakası öncesinde bordo-mavili taraftarlar arasında stada girerken gerginlik çıktı. Karşılıklı atışmaların ardından polis ekiplerince alınan bir taraftara tepki veren başka bir taraftar arasında kavga yaşandı. İki taraftarın tartışması sonucu çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Emniyet güçleri ardından olay çıkaranları gözaltına aldı.
- 16.12.2018 19:32
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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