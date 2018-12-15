Sosa ve Olcay’a görev – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Sosa ve Olcay’a görev

Sosa ve Olcay’a görev

, uzun süre siyah-beyazlıların formasını giyen Sosa ve 'a, zorlu müsabaka öncesi özel görev verdi.

, uzun süre siyah-beyazlıların formasını giyen Sosa ve 'a, zorlu müsabaka öncesi özel görev verdi. 'un 3 büyüklerine karşı bu sezon deplasmanda oynayacakları ilk maçın müsabakasına denk gelmesi nedeniyle siyah-beyazlı tribünleri ve atmosfer hakkında takım arkadaşlarını bilgilendiren iki tecrübeli isim, genç oyuncularla da yakında ilgileniyor. Kaptan Sosa nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında takım arkadaşlarına telkinde bulunuyor.

  1. 15.12.2018
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