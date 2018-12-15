Sosa ve Olcay’a görev

Ünal Karaman, uzun süre siyah-beyazlıların formasını giyen Sosa ve Olcay Şahan'a, zorlu müsabaka öncesi özel görev verdi. İstanbul'un 3 büyüklerine karşı bu sezon deplasmanda oynayacakları ilk maçın Beşiktaş müsabakasına denk gelmesi nedeniyle siyah-beyazlı tribünleri ve atmosfer hakkında takım arkadaşlarını bilgilendiren iki tecrübeli isim, genç oyuncularla da yakında ilgileniyor. Kaptan Sosa nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında takım arkadaşlarına telkinde bulunuyor.