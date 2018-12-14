Yine Umut Meler – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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Yine

Yine Umut Meler

Beşiktaş - derbisini Halil yönetecek.

Beşiktaş - derbisini Halil yönetecek. Fırtına, bu sezon bölgesi hakeminin yönettiği iki maçta Aksihar'ı 3-1 ve 'yi 2-1 yendi. Meler kariyeri boyunca Trabzonspor'un 10 maçında görev aldı. Bordo-mavililer bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 3 kez kaybetti.
  1. 14.12.2018
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