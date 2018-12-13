Trabzonspor'a Tolunay Kafkas şoku!
13 Aralık 2018, Perşembe
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'a şoku!

<a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'a <a href="/index/tolunay-kafkas?id=c6ca6867-2b3c-422b-a447-243e70602930" class="" rel="tag">Tolunay Kafkas</a> şoku!

Eski başkan döneminde sözleşmesi tek taraflı feshedilen teknik direktör ’ın yaklaşık 5.5 yıl önce açtığı davada Yargıtay son sözü söyledi.

1 milyon 800 bin Dolar tazminat talebiyle açılan davada mahkemenin kısmi bir indirim yaparak davalı 'u tüm masraflarıyla birlikte yaklaşık 1.3 milyon Dolar'lık bir faturaya mahkum etmesi dikkat çekti. Yönetim para arayışına başladı.

TRANSFER iÇiN ÖDEME ŞART

Karadeniz ekibinin davasının Yargıtay tarafından kesinleşmesinden dolayı ligin devre arasında transfer yapabilmesi için bu kesinleşmiş borcu ödeme zorunluluğu bulunduğu belirtildi.

TRABZONSPOR SERGİSİ

Trabzon'da, 'un başkanlarının, teknik direktörlerinin ve futbolcularının karakalem ile yapılmış portrelerinin yer aldığı 'Bordo-Mavi Portreler' sergisi, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde açıldı. Trabzonlu karakalem sanatçısı Cem Aşçıoğlu'nun hayata geçirdiği sergide 48 adet portre yer aldı.

SONRADAN AÇILIYOR

Fırtına ilk yarılarda fazla etkili olamıyor, ikinci devrelerde ise durdurulamıyor. Bordomavililerin, 'de kaydettiği son 7 gol de mücadelenin ikinci bölümünde geldi. ve 'a 2'şer gol atan Karadeniz Fırtınası, Konya filelerini de 3 kez sarstı.

KALEM KAPALI
, ve Konyaspor maçlarında toplam bir gol yiyen Uğurcan Çakır, derbisi için de iddialı. Kalesine gelen 8 şutun 7'sine engel olan 22 yaşındaki eldiven, "Beşiktaş derbisini de kazanacağız. Kalem gole kapalı. Her geçen gün heyecanım daha da azalıyor ve kendime güvenim geliyor" dedi.

BARÇA GiBi

'de 6. sıraya yükselen , pas isabet oranındaki başarısı ile dikkat çekiyor. Maç başına 476 isabetli pas yapan bordo-mavililer, bu konuda ligdeki en iyi ikinci takım olmayı başardı. Karadeniz ekibini 470 ile , 469 ile takip ederken, bu alanda ise liderliği ligin zirvesinde yer alan (554) aldı.

SEFA BİN PİŞMAN

Bordo-mavili takımın altyapısında yetişen Sefa Akgün sezon başı Trabzonspor ile masaya oturmuş ama son anda 510 bin TL'lik yetiştirme bedeli karşılığında Erzurum'a gitmişti. 18 yaşındaki genç yıldız adayı adeta yokları oynuyor. Erzurumspor ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Sefa bu sezon hiç süre alamadı.

YUSUF SEVİNCİ

Karadeniz ekibinde derbisi öncesi Yusuf Yazıcı sevinci yaşanıyor. Konya mücadelesi öncesi hastanelik olan ve serum takılan 21 yaşındaki 10 numaranın iyileştiği ve Beşiktaş mücadelesine hazır olduğu ifade edildi. Genç futbolcunun geri dönmesi teknik ekibi sevindirdi.

Beşıktaş derbisine hazırlanan Trabzonsporlu futbolcuların neşeleri yerinde. Takımda morallerin yüksek olması dikkat çekiyor.
  1. 13.12.2018
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