Trabzonspor'a Tolunay Kafkas şoku!
Eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde sözleşmesi tek taraflı feshedilen teknik direktör Tolunay Kafkas’ın yaklaşık 5.5 yıl önce açtığı davada Yargıtay son sözü söyledi.
TRANSFER iÇiN ÖDEME ŞART
Karadeniz ekibinin Tolunay Kafkas davasının Yargıtay tarafından kesinleşmesinden dolayı ligin devre arasında transfer yapabilmesi için bu kesinleşmiş borcu ödeme zorunluluğu bulunduğu belirtildi.
TRABZONSPOR SERGİSİ
Trabzon'da, Trabzonspor'un başkanlarının, teknik direktörlerinin ve futbolcularının karakalem ile yapılmış portrelerinin yer aldığı 'Bordo-Mavi Portreler' sergisi, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde açıldı. Trabzonlu karakalem sanatçısı Cem Aşçıoğlu'nun hayata geçirdiği sergide 48 adet portre yer aldı.
SONRADAN AÇILIYOR
Fırtına ilk yarılarda fazla etkili olamıyor, ikinci devrelerde ise durdurulamıyor. Bordomavililerin, Süper Lig'de kaydettiği son 7 gol de mücadelenin ikinci bölümünde geldi. Fenerbahçe ve Kayserispor'a 2'şer gol atan Karadeniz Fırtınası, Konya filelerini de 3 kez sarstı.
KALEM KAPALI
Fenerbahçe, Kayserispor ve Konyaspor maçlarında toplam bir gol yiyen Uğurcan Çakır, Beşiktaş derbisi için de iddialı. Kalesine gelen 8 şutun 7'sine engel olan 22 yaşındaki eldiven, "Beşiktaş derbisini de kazanacağız. Kalem gole kapalı. Her geçen gün heyecanım daha da azalıyor ve kendime güvenim geliyor" dedi.
BARÇA GiBi
Süper Lig'de 6. sıraya yükselen Trabzonspor, pas isabet oranındaki başarısı ile dikkat çekiyor. Maç başına 476 isabetli pas yapan bordo-mavililer, bu konuda ligdeki en iyi ikinci takım olmayı başardı. Karadeniz ekibini 470 ile Beşiktaş, 469 ile Galatasaray takip ederken, bu alanda ise liderliği ligin zirvesinde yer alan Başakşehir (554) aldı.
SEFA BİN PİŞMAN
Bordo-mavili takımın altyapısında yetişen Sefa Akgün sezon başı Trabzonspor ile masaya oturmuş ama son anda 510 bin TL'lik yetiştirme bedeli karşılığında Erzurum'a gitmişti. 18 yaşındaki genç yıldız adayı adeta yokları oynuyor. Erzurumspor ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Sefa bu sezon hiç süre alamadı.
YUSUF SEVİNCİ
Karadeniz ekibinde Beşiktaş derbisi öncesi Yusuf Yazıcı sevinci yaşanıyor. Konya mücadelesi öncesi hastanelik olan ve serum takılan 21 yaşındaki 10 numaranın iyileştiği ve Beşiktaş mücadelesine hazır olduğu ifade edildi. Genç futbolcunun geri dönmesi teknik ekibi sevindirdi.
Beşıktaş derbisine hazırlanan Trabzonsporlu futbolcuların neşeleri yerinde. Takımda morallerin yüksek olması dikkat çekiyor.
- 13.12.2018
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 7
Yorum
kadiı güç istifa ve savcılığı göreve davet ediyorum mal varlığına el konulup galatasaray için harcansın verdiği zararların karşılığı
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
ÖZCAN KİMSE KALMADIĞINA GÖRE BİZ OYNAYALIM BEN DEFANS OLURUM
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