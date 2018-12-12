Trabzonspor Beşiktaş maçı için kenetlendi!

Süper Lig'de son 3 maçta F.Bahçe, Kayserispor ve Konyaspor'u yenerek üst sıralarda kendine yer edinen Trabzonspor'da gözler pazar günkü Beşiktaş derbisine çevrildi. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Beşiktaş'ı da devireceklerini söyledi. Sağıroğlu, "Takımda duygular değişti. Özveri, takım ruhu, ekip anlayışı ön planda. Küçük dokunuşlarla ön plana çıkan birlikteliğin sonucunda güzel bir seri yakalandı. İnşallah devamı gelir. Ünal hocanın da tabii ki burada katkısı var. Dokunuşlar doğru yapıldı. Bu dokunuşların neticesinde de sonuç kaçınılmazdı. Oyuncular da son derece iyi niyetli. Beşiktaş'ı da yeneceğiz" dedi.



SABIR BEKLİYORUZ

Alınan sonuçlar karşısında taraftarların heyecanlanmasının normal olduğunu ifade eden Sağıroğlu, "Onlardan sabır bekliyoruz. Çünkü yapılacak olan hadisemiz günlük değil, uzun vadeli bir zamana ihtiyaç duyuyor. Ekonomik olarak sıkıntılarımız var. Dolayısıyla o yapılanmayı da uzun vadeli düşünüyoruz. Sürekli ödemelerimiz var. Bunlar az miktarda ödeme de değil. Gecikmiş ödemeler de var. Yönetimimiz, özellikle İstanbul kanadımız inanılmaz çalışıyor. Onları da çözmeye gayret gösteriyoruz. Sonuç inşallah iyi olacak. Taraftarlarımızdan sabır bekliyoruz" diye konuştu.



DERBİLERİ SEVERİZ

Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Beşiktaş'ı yenerek son haftalarda aldıkları galibiyetleri taçlandırmak istediklerini söyledi. Şahin, "Zor deplasmanları da bizim takım sever. Büyük maçları büyük oynarız. Üst sıraları istiyor ve hedefliyorsak, Beşiktaş derbisinden iyi bir sonuçla dönmek zorundayız. Son haftalarda futbolcuların azmi, mücadele gücü, ekip ruhu bizim bu maç öncesi en büyük güvencemiz" dedi.



FINDIK, BALIK VE FUTBOLCU

Altyapıdan gelen oyuncuların performansının kendilerini aldıkları sonuçlar kadar mutlu ettiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti: "İleride A takımda oynayacak çok oyuncu var. Yeni Abdülkadir'ler, Yusuf'lar, altyapımızdan çıkacak dedik, buna inanıyoruz. Trabzon'da fındık yetişir, denizden balık çıkar, bir de futbolcu yetişir. Burada bu tarla varsa, ekip biçeceğiz."



BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMİYOR

Türkıye'de geçirdiği 3 sezonda da Beşiktaş'a gol atmayı başaran Rodallega, Akhisarspor ve Trabzonspor formaları altında siyah-beyazlı takım karşısında oynadığı 6 lig maçında rakip fileleri 5 kez havalandırdı. 33 yaşındaki forvet, Kara Kartal'ı yine boş geçmeyeceğini dile getirdi.



ORTA SAHADAN DİREĞE

2016-2017 sezonunda Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduğu maçta 1 gol atan Rodallega'nın, bu karşılaşmanın uzatma dakikalarında santra çizgisinden yaptığı vuruşta kaleciyi geçen top üst direkten dönmüştü.



PARALARI ÖDENECEK

Kadro dışı bırakılan Onur ve Burak, alacakları ödenmediği gerekçesiyle TFF aracılığıyla ihtarname çekti. Onur'a 2.1 ve Burak'a 1.6 milyon euro ödenmesi gerek. TFF, Trabzonspor'a ödeme için 9 Ocak'a kadar süre verdi. Bu zamana kadar paralar yatırılmazsa iki futbolcu serbest kalabilir. Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan FOTOMAÇ'a yaptığı açıklamada, her iki oyuncuya gerekli ödemelerin yapılacağını söyledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da iki oyuncunun başvurusunun yeni olmadığını belirterek, "Sorun değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için sürpriz olmadı" dedi.



60 GÜN CEZA

Geçen hafta Konyaspor maçının hakemi Mete Kalkavan için yapılan açıklama nedeniyle ceza yağdı. PFDK, Başkan Ahmet Ağaoğlu'da 60 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL, kulübe de 100 bin TL ceza kesti.



ŞOTA İLE ARÇİL'İ GEÇERLER

Karadeniz ekibinde forma giyen yabancı futbolcular sezon tamamlanmadan 15. hafta itibariyle 20 gole ulaştı. 1995-1996 sezonunda Şota ve Arçil kardeşler 30 golle şimdiye kadarki en çok golü atan isimler olurken, 15. haftada 20 gole ulaşan Trabzonspor'un yabancılarının, geride kalan 19 haftada bu rakamı geçme olasılığı da oldukça yüksek.



23 PUANA KATKI YAPTILAR

Trabzonspor, geride kalan 15 haftada hanesine yazdırdığı 25 puanın 23'ünde yabancılarının gol attığı maçlarda elde etti. Bordo- mavililer, yabancı oyuncularının ağları sarstığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Yenilgi yüzü ise görmedi.



20 GOL ATTILAR

Fırtına'da bu sezon 13 yabancı oyuncu var. Ünal Karaman ligde kaleci Esteban dışında hepsinden yararlandı. Bordomavililer, geride kalan 15 haftada 26 gol atarken, söz konusu gollerin 20'si yabancıdan geldi. Rodallega 7, Ekuban ve Novak 3, Sosa, Onazi ve Nwakaeme 2, Amiri de 1 gol kaydetti.



ŞEHİT VERDİ İÇİN MESAJ

Bordo-mavili kulüp, şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı yayımladı. Resmi siteden, "Şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu meşum olayda yaralanan emniyet mensuplarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı.



MİNİ YORUM I GENÇLERİN DERBİSİ - NECMİ PEREKLİ

Trabzonspor son 3 maçını kazandı. Herkes mutlu ve umutlu. Sevinçle karşılayıp, ümitle alkışladığımız bordo-mavililer, 'Ligde ben de varım' dedi. Daha önemlisi de takım olma yolunda önemli mesafe alındı. Artık Beşiktaş derbisi var. İki takım da galip gelmek mecburiyetinde. İki takımın da genç futbolcuları formda ve sonuç üzerinde çok etkili olacak. Orta saha oyuncularının performansı çok önemli. Yusuf, Abdülkadir, Sosa ve Onazi kilit isimler. Kaleci Uğurcan'a çok iş düşecek. Hantal Beşiktaş savunması karşısında orta sahadan destek görecek Rodallega, Trabzonspor'un gol ayağı olacaktır.