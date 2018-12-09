Trabzonspor görev dağılımı var!

Trabzonspor'da 1-2 Aralık 2018'de yapılan Olağan Genel Kurul'da seçilen yeni yönetimde görev paylaşımı gerçekleşti. Başkan Ahmet Ağaoğlu "Bu toplantı, Trabzonspor tarihi açısından bir ilki barındırıyor. Tarihimizin ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer arkadaşımız da toplantıda yer alarak kulüp tarihine geçti. Görev dağılımını yaptık. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Asbaşkanlık görevini Mehmet Yiğit Alp yönetirken, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan oldu. İlk kadın yönetici Eda Lermi Zorer hukuk işlerinin başına getirildi.