Trabzonspor görev dağılımı var!
Yeni seçilen yönetimde görev paylaşımı gerçekleşti Başkan Ağaoğlu “Tüm camiamıza hayırlı olsun” dedi.
Trabzonspor'da 1-2 Aralık 2018'de yapılan Olağan Genel Kurul'da seçilen yeni yönetimde görev paylaşımı gerçekleşti. Başkan Ahmet Ağaoğlu "Bu toplantı, Trabzonspor tarihi açısından bir ilki barındırıyor. Tarihimizin ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer arkadaşımız da toplantıda yer alarak kulüp tarihine geçti. Görev dağılımını yaptık. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Asbaşkanlık görevini Mehmet Yiğit Alp yönetirken, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan oldu. İlk kadın yönetici Eda Lermi Zorer hukuk işlerinin başına getirildi.
- 9.12.2018
-
Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
-
Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
-
Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
Trabzonspor görev dağılımı var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.