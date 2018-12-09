Trabzonspor görev dağılımı var!
09 Aralık 2018, Pazar
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görev dağılımı var!

<a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> görev dağılımı var!

Yeni seçilen yönetimde görev paylaşımı gerçekleşti Başkan Ağaoğlu “Tüm camiamıza hayırlı olsun” dedi.

'da 1-2 Aralık 2018'de yapılan Olağan Genel Kurul'da seçilen yeni yönetimde görev paylaşımı gerçekleşti. Başkan Ahmet Ağaoğlu "Bu toplantı, tarihi açısından bir ilki barındırıyor. Tarihimizin ilk kadın yöneticisi arkadaşımız da toplantıda yer alarak kulüp tarihine geçti. Görev dağılımını yaptık. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Asbaşkanlık görevini Mehmet Yiğit Alp yönetirken, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan oldu. İlk kadın yönetici hukuk işlerinin başına getirildi.

  1. 9.12.2018
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