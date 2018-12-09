Buldozer Trabzon
Bordo-mavililer, evinde Rodallega (P), Ekuban, Onazi’nin 13 dakikada attığı 3 golle 3 puanı kaptı. 33 hafta sonra ligde 3’te 3 yapan Trabzonspor, maç fazlasıyla liderle farkı 5’e indirdi.
DERBİYE MORALLİ GİDECEK
İkinci yarıda ise sahada tam anlamıyla Trabzonspor fırtınası esti. 76. dakikada penaltıdan Hugo Rodallega perdeyi açtı. 77'de Caleb Ekuban farkı ikiye çıkardı. Bu iki golün mimarı da Abdülkadir Ömür'dü. Konuk Atiker Konyaspor üst üste gelen iki golden sonra oyundan koptu. 89'da Ogenyi Onazi defanstan kaptığı topla skoru ilan etti: 3-0. 13 dakikada bulduğu 3 golle 3 puanı kapan Trabzonspor haftaya derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Atiker Konyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
PES ETMİYOR
Trazonspor bu sezon ilk kez ulaştığı 3 maçlık galibiyet serisinde attığı 6 golü de ikinci yarılarda buldu. Bordo-mavililer bu üç maçta sadece 1 gol yerken, ikişer golle kazanmayı bildi.
RODALLEGA BU KEZ AFFETMEDİ
Abdülkadir'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Rodallega, Serkan ile topu ayrı köşelere gönderdi. Fenerbahçe derbisinde kaçırdığı penaltıyı unutturan Kolombiyalı, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı
33
Bordo-mavililer ligde 33 hafta sonra üst üste 3 maç kazandı. (Fenerbahçe 2-1 / Kayserispor (D) 2-0 / Konyaspor 3-0).
11'DE TEK DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta deplasmanda 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Başarılı çalıştırıcı, Olcay'ı kulübeye çekip, sakatlığı düzelen Onazi'ye görev verdi.
NİYE 9 MAÇ OLMASIN
Farklı galibiyet başkan Ahmet Ağaoğlu'nu da coşturdu: "Oyundan keyif almak önemli. Oyun iyi olunca galibiyet gelir. Bu Trabzonspor; arka arkaya 3 maç alması sürpriz değil, neden 9 maç olmasın."
- 9.12.2018
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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