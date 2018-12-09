Buldozer Trabzon
09 Aralık 2018, Pazar
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Buldozer Trabzon

Buldozer Trabzon

Bordo-mavililer, evinde Rodallega (P), Ekuban, Onazi’nin 13 dakikada attığı 3 golle 3 puanı kaptı. 33 hafta sonra ligde 3’te 3 yapan , maç fazlasıyla liderle farkı 5’e indirdi.

'in 15'inci haftasında , sahasında 'u 3-0 mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Bordo-mavililer bu sonuçla lider ile farkı maç fazlasıyla 5 puana indirdi. Fırtına ayrıca ligde 33 hafta aradan sonra üst üste üç maçlık galibiyet serisi yakaladı. Konyaspor ise dünkü yenilgiyle 4 maçlık puan serisinin (2 galibiyet, 2 beraberlikle 10 puan) ardından ilk mağlubiyetini aldı ve 21 puanda kaldı. İlk yarıda iki takım da fırsatları değerlendiremedi.

DERBİYE MORALLİ GİDECEK

İkinci yarıda ise sahada tam anlamıyla fırtınası esti. 76. dakikada penaltıdan Hugo Rodallega perdeyi açtı. 77'de Caleb Ekuban farkı ikiye çıkardı. Bu iki golün mimarı da Abdülkadir Ömür'dü. Konuk üst üste gelen iki golden sonra oyundan koptu. 89'da Ogenyi Onazi defanstan kaptığı topla skoru ilan etti: 3-0. 13 dakikada bulduğu 3 golle 3 puanı kapan haftaya derbide 'a konuk olacak. ise sahasında 'yı ağırlayacak.

PES ETMİYOR

Trazonspor bu sezon ilk kez ulaştığı 3 maçlık galibiyet serisinde attığı 6 golü de ikinci yarılarda buldu. Bordo-mavililer bu üç maçta sadece 1 gol yerken, ikişer golle kazanmayı bildi.

RODALLEGA BU KEZ AFFETMEDİ

Abdülkadir'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Rodallega, Serkan ile topu ayrı köşelere gönderdi. derbisinde kaçırdığı penaltıyı unutturan Kolombiyalı, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı

33

Bordo-mavililer ligde 33 hafta sonra üst üste 3 maç kazandı. ( 2-1 / (D) 2-0 / Konyaspor 3-0).

11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör , geçen hafta deplasmanda 2-0 kazandıkları maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Başarılı çalıştırıcı, Olcay'ı kulübeye çekip, sakatlığı düzelen Onazi'ye görev verdi.

NİYE 9 MAÇ OLMASIN

Farklı galibiyet başkan Ahmet Ağaoğlu'nu da coşturdu: "Oyundan keyif almak önemli. Oyun iyi olunca galibiyet gelir. Bu Trabzonspor; arka arkaya 3 maç alması sürpriz değil, neden 9 maç olmasın."
  1. 9.12.2018
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