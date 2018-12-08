Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Onazi, Abdülkadir, Sosa, Yusuf ve Pereira'nın antrenman eksiğine rağmen maça çıktığını ve özverili bir galibiyet aldıklarını söyledi.



KARAMAN: "ÖZVERİNİN KARŞILIĞINDA ALINAN BİR GALİBİYET VAR"

Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Maç öncesi birçok eksiğimizi mazeret olarak anlayabilirler diye düşündüm. Fenerbahçe maçından sonra Onazi 12 gün antrenman yapmadı. Doktorun 'alt adalesinde sıkıntısı var. Oynaması mümkün değil' demesine rağmen o duruşu gösterdi ve 'hocam ben sahada olmak istiyorum' dedi. Abdülkadir Ömür 8 gün antrenman yapmadı, dün antrenmanın bir bölüme katıldı, ısınma sonunda ağrı hissetti. Bugün öğlen yaptığımız kontrol antrenmanında 'hocam biraz ağrılarım var ama oynamak istiyorum' dedi. Sosa 7 gündür çalışmıyor onu da dün kontrollü antrenmana kattık. Pereira 5 gün çalışmadı. Hala ağrısı vardı. 'Hocam ben de oynamak istiyorum' dedi. Yusuf dünden beri serum yedi. Yarı baygın gözleri vardı. 'Hocam yine de sahada olmak istiyorum' dedi. Bu duruşu gösterdikleri için diğer oyuncularla birlikte hepsine teşekkür ediyorum. Bu özverinin karşılığında alınan galibiyet var. Camiamıza hayırlı olsun."



"BEŞİKTAŞ KARŞISINDA DA BEKLENTİMİZ İYİ OYUN VE SONUÇ"

Beşiktaş maçının bugün oynadıkları maçtan farkı olmadığını ifade eden Karaman, "Her maça nasıl hazırlanıyorsak Beşiktaş maçına da aynı hazırlanacağız. Beşiktaş maçı için kafamızda bir tek konu var. Bu kadar antrenmansız oynayan oyuncularımızın göstermiş olduğu özveri var. Bir an önce onların sağlıklı bir şekilde gelip bizimle antrenmana katılması tek arzumuz. Sağlam antrenmanını yapmış, hem fiziksel hem zihinsel hazırlıklarını tamamlamış futbolcular olarak Beşiktaş karşısına çıkmayı hedefliyoruz. Yine beklentimiz iyi bir oyun karşılığında iyi bir sonuç" dedi.

