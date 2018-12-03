Trabzonspor’da mazbata töreni yapıldı
Trabzonspor’un 74’üncü Olağan Genel Kurul’unda 3 yıllığına yeniden göreve seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, bugün yapılan törenle mazbatayı aldı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yanında bulunan kulübün yeni idari binasında gerçekleştirilen törende başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kulüp adına katılacağı bir toplantı nedeniyle yer almadığı belirtilirken, Divan Başkanı Ali Sürmen yönetim kurulu adına mazbatayı Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu'na devretti.
SÜRMEN: "YÖNETİMDEN UMUDUMUZU YÜKSEK TUTUYORUZ"
Ali Sürmen, burada yaptığı açıklamada yönetimden beklentileri yüksek tuttuklarını belirterek, "Kendilerine tekrar hayırlı olsun. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Trabzonspor camiasının beklentilerine cevap vermeleri yönünde önceki çalışmalarını da değerlendirerek umudumuzu yüksek tutuyoruz" dedi.
Ömer Sağıroğlu ise yaptığı açıklamada başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kulüple ilgili ciddi bir toplantısı olduğundan dolayı gelemediğini ifade ederek, bir önceki yönetim kurulu listesinde bulunan ancak yeni yönetimde yer almayanlara da teşekkür etti.
Açıklamaların ardından Genel Kurul'da kulübün diğer kurulları için de mazbata teslim işlemi gerçekleştirilirken, daha sonra kulübün idari binasının önünde basın mensuplarına poz verildi.
- 3.12.2018 14:18
- Güncelleme: 3.12.2018 14:20
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30 yıl sonra!
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bjk advers Bence Güven'in oyundan çıkması Beşiktaş'ın ileride hızını düşürdü Mustafa'nın gücü ve kondisyonu yetmedi bu hıza .
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Adem coştu bir kere!
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bjk advers Daha da iyi olacak ! DELGADO ve TALİSCA 'dan sonra büyük bir keyifle izlediğim yeni isim ADEM LJAJİC !
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Şenol Güneş: Kartal sinek avlamaz
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GERÇEK İMPARATOR ŞENOL GÜNEŞTİR. MİLLİ TAKIMIMIZI DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ YAPTI. BEŞİKTAŞ İLE AVRUPA YA DAMGA VURDU. ŞENOL GÜNEŞE SAHİP ÇIKIN DEĞERİNİ BİLİN.
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