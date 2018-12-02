Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Ağaoğlu'nu kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden kulüp başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulubü Başkanlığına yeniden seçilen Ahmet Ağaoğlu'na bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
- 2.12.2018 21:17
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Matip kapıları Fenerbahçe'ye kapattı
Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
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Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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