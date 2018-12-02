Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Ağaoğlu'nu kutladı
02 Aralık 2018, Pazar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'nu kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan <a href="/index/ahmet-agaoglu?id=0c647c62-88c3-4e19-a98c-4ccf966070af" class="" rel="tag">Ahmet Ağaoğlu</a>'nu kutladı

Cumhurbaşkanı , Trabzonspor Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden kulüp başkanlığına seçilen 'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın , Trabzonspor Kulubü Başkanlığına yeniden seçilen 'na bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

  1. 2.12.2018 21:17
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