Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, orta sahada sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları nedeniyle Onazi ve Kucka'dan yararlanamayacak olan deneyimli teknik adam, söz konusu iki oyuncunun yokluğunda bu bölgeyi emanet edeceği isimler üzerinde duruyor.



Onazi ve Kucka'nın yokluğunda sezon başı yapılan kamp çalışmalarında olumlu görüntü vererek takımla birlikte kalan alt yapı oyuncusu 19 yaşındaki Murat Cem Akpınar, Karaman'ın alternatifleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe maçında Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve sonradan oyuna dahil olan Batuhan Artaslan'ın olumlu performans sergilemelerinin ardından Ünal Karaman, Murat Cem Akpınar'ı' da kazanmak istiyor.



Genç futbolcuların performansından oldukça memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanlarda gözlem altına alıp denediği 19 yaşındaki oyuncusunu Kayserispor maçında sahaya sürebileceği isimler arasında tutuyor. Kayserispor maçı hazırlıklarında Zeki Yavru'yu da bu bölgede kullanan Karaman'ın, iki oyuncunun durumuna bakıp son kararı vermesi bekleniyor.

52 yaşındaki çalıştırıcı, bu iki futbolcunun performansından memnun kalmaması halinde ise Sosa'nın yanına ilk 11'de kullandığı isimlerden birini yerleştirecek.