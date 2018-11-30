Trabzonspor'da tarihi kongre
Başkan Ağaoğlu, “Tarihte bir ilke imza atarak bütçeden yüzde 10 fazla borçlanma halinde bunu cebimizden karşılamayı taahhüt ettik” dedi.
8 AY HİÇ KOLAY GEÇMEDİ
Başkan Ağaoğlu, "Taahhütname Türk futbol tarihinde bir ilktir" dedi. Ağaoğlu, bayrağı görev en iyi noktalara taşımak için çalışacaklarını ifade ederek, "Başkanlık, asbaşkanlık gibi hiçbirimiz unvan peşinde olmadan camianın bize yüklemiş olduğu bu ağır sorumluğu yerine getirmek için çaba sarf edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 8 ay hiç kolay geçmedi. Yapmış olduğumuz hizmetler herkes tarafından değerlendirilmeli. Genel kuruldaki her eleştiriye açığız" dedi.
ÇIKANLAR VE GiRENLER
Eski yönetimde bulunan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Faruk Kanca, Çağlar Bozoğlu, Cahit Erdem ve Zeyyat Kafkas yeni yönetim kurulu listesinde yer almayan isimler oldu. Listeye yeni girenler ise Ahmet Fikret Gökhan, Yusuf Hayırlıoğlu, Kibar Güven, Sertaç Güven ve Eda Lermi Zorer.
SÜRMEN: TEK ADAYLI SEÇİM
Divan Başkanı Ali Sürmen liste tesliminin ardından yaptığı açıklamada, genel kurul öncesi müracaatların sona erdiğini ve tek liste halinde seçime gidileceğini belirtti. Sürmen, "Ahmet Ağaoğlu'nun hazırladığı liste dışında başka bir müracaat yoktur. Tüzükteki değişiklik nedeniyle taahhütname ilk defa imzalanacak" dedi.
İLK KEZ KADIN YÖNETİCİ
Trabzonspor'da olağan genel kurula tek liste halinde girilecek olması nedeniyle ilk kez bir kadın yönetici kulüp tarihinde yönetim kurulunda yer almaya hak kazanacak. Başkan Ağaoğlu'nun Divan Başkanlık Kurulu'na sunduğu listede yer alan avukat Eda Lermi Zorer, yönetimin seçilmesiyle bu görevi üstlenecek bir kadın yönetici olacak.
Yunus Emre SEL
MİNİ YORUM I ATILIM VE HAMLE DÖNEMİ / OLCAY ÇAKIR
Başkan Ahmet Ağaoğlu seçimde tek aday. Eskiden yönetimler genelde kazanma odaklı oluşturulduğu için bir takım hassasiyetler önemliydi. Ve fakat yolda çok fazla fire veriliyordu. Güçlenerek girdikleri sonraki seçimlerde ise; ekiplerini daha rahat çalışacakları arkadaşlarından ve oy kaygısız oluşturabiliyorlardı. Bu açıdan bakıldığında, yeni listede isim bazında radikal değişimler varken, sayı bazında çok bir değişim olmadığı gözüküyor. Bu, uyumlu, deneyimli yönetimle yola devam anlamı da taşıyor. Haliyle önümüzdeki dönem Trabzonspor için atılım ve hamle dönemi olabilir.
- 30.11.2018
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Trabzonspor'da tarihi kongre haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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