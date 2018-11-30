Taktik çalıştılar
Fırtına, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Kucka ve Onazi katılmazken, Hosseini takımdan ayrı koşu yaptı. Bordo-mavililer koşunun ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
Salı oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı. Buna göre Sivas Belediye-Trabzonspor maçı 4 Aralık Salı günü saat 13.00'te başlayacak. Sivas Belediye, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 9. sırada yer alıyor.
Öğretmenoğlu yönetecek
SÜPER Lig'de hakemler açıklandı. Yarın 19.00'da oynanacak Kayseri-Trabzon karşılaşmasını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Fırtına, 1978 doğumlu hakem ile bugüne kadar bir maça çıktı, o da kupada. Karadeniz ekibi, Erzurum'u 4-0 yenmişti.
- 30.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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