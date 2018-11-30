Taktik çalıştılar – Fotomaç – 30 Kasım 2018
02 Mart 2019, Cumartesi
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Taktik çalıştılar

Taktik çalıştılar

Fırtına, maçının hazırlıklarına devam etti. yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Kucka ve Onazi katılmazken, Hosseini takımdan ayrı koşu yaptı. Bordo-mavililer koşunun ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Teknik direktör , zaferinin ardından karşılaşmasından da kayıpsız ayrılmayı planlıyor. 52 yaşındaki hoca, Kayserispor'un içinde bulunduğu durum nedeniyle bu maça çok farklı bakacağını belirterek, "Fenerbahçe galibiyeti geride kaldı. Kendi değerlerimiz ile 'un geleceğini şekillendirmek istiyoruz. Bunun için de camia kendi değerlerine, çocuklarına sahip çıksın. Çünkü Trabzonspor'un geleceği onlardır. Her maç çok zor, bunu unutmamalıyız. Derbideki gibi oynarsak her takımı yeneriz" dedi.

Salı oynanacak
5. Eleme Turu'nda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı. Buna göre Belediye-Trabzonspor maçı 4 Aralık Salı günü saat 13.00'te başlayacak. Sivas Belediye, 2. Lig 'ta 9. sırada yer alıyor.

Öğretmenoğlu yönetecek
SÜPER Lig'de hakemler açıklandı. Yarın 19.00'da oynanacak Kayseri-Trabzon karşılaşmasını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Fırtına, 1978 doğumlu hakem ile bugüne kadar bir maça çıktı, o da kupada. ekibi, 'u 4-0 yenmişti.
  1. 30.11.2018
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