Önce Kayseri sonra Sivas
Uğurcan bana güvenin
Onur'un kadro dışı kalması sonrası Fenerbahçe derbisinde kaleyi koruyan Uğurcan Çakır, tam not almıştı. 22 yaşındaki eldiven, "Elbette çok heyecanlanmıştım ama şansımı iyi kullandığımı düşünüyorum. Çok daha iyi olacağım. Bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
PFDK'dan ceza
PFDK, Trabzonspor'a ceza kesti. Kuruldan yapılan açıklamada, "F.Bahçe derbisinde taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Doğu Alt J, Güney Kale Arkası Alt J, Kuzey Kale Arkası Alt J blokta yer alan taraftarın elektronik biletleri bir maçlığa bloke edilmiştir" denildi. Ayrıca saha olayları nedeniyle 20 bin, merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle de 25 bin TL ceza geldi.
Gollere devam
2018 yılında attığı 6 golle, yılın en skorer savunma oyuncusu olan Filip Novak, 'devam' sinyalı verdi. 28 yaşındaki Çek sol bek, "Öncelikli görevim savunmak ama fırsat bulunca skor anlamında katkı yapmak da çok güzel. Gollerime devam edeceğim" ifadesini kullandı.
Biz bir takımız
Karadeniz ekibinin bu sezonki en formda ismi Rodallega'ya tam destek. Kolombiyalı golcü, Fenerbahçe derbisinde penaltı kaçırmıştı. Bordo-mavili oyuncuların, 33 yaşındaki golcüye, "Bu galibiyeti hep beraber aldık ve 3 puanı tüm takım olarak hak ettik. Penaltıyı kaçırmış olabilirsin ancak pes etmek yok. Bundan sonraki haftalarda sana çok ihtiyacımız var" dediği öğrenildi.
- 30.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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