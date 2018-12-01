Modric bile beğendi
Fenerbahçe galibiyeti sonrası saha ortasında Olcay Şahan önderliğinde taraftarlarla çektiği üçlü paylaşım rekorları kırıyor.
Dünyanın en ünlü futbol sosyal paylaşım siteleri bu videonun orjinalini Trabzonspor kulübünden isteyerek, kendi sayfalarında yayınladı. Modric ve Aubameyang gibi birçok yıldızın videoyu beğenmesi dikkat çekti.
- 1.12.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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