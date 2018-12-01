Modric bile beğendi
03 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Modric bile beğendi

Modric bile beğendi

Modric bile beğendi

galibiyeti sonrası saha ortasında önderliğinde taraftarlarla çektiği üçlü paylaşım rekorları kırıyor.

Dünyanın en ünlü futbol sosyal paylaşım siteleri bu videonun orjinalini kulübünden isteyerek, kendi sayfalarında yayınladı. Modric ve Aubameyang gibi birçok yıldızın videoyu beğenmesi dikkat çekti.

  1. 1.12.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Modric bile beğendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN