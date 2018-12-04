Ahmet Ağaoğludan Fikret Orman ve Galatasaray açıklaması! - Galeri - Fotomaç
04 Aralık 2018, Salı
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Ahmet Ağaoğlu'dan Fikret Orman ve Galatasaray açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği açıklaması ve Fikret Orman ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
4 Aralık 2018 Salı, 19:01:54 Güncelleme: 19:07:19
Ahmet Ağaoğludan Fikret Orman ve Galatasaray açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor canlı yayına bağlanarak kulübün genel durumu ve Kulüpler Birliği'nin açıklamasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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Ahmet Ağaoğludan Fikret Orman ve Galatasaray açıklaması!

Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'la ilgili gelen soruya şunları söyledi;

Ahmet Ağaoğludan Fikret Orman ve Galatasaray açıklaması!

"Kontratı devam eden oyuncularımız. Kontratı devam eden oyuncularımla neden yollarımı ayırayım?

Ahmet Ağaoğludan Fikret Orman ve Galatasaray açıklaması!

Ancak tabi ben daha önce bir politika yaptım. Değeri ödenen futbolcu kulüpten ayrılabilir."

Ahmet Ağaoğludan Fikret Orman ve Galatasaray açıklaması!

"GENÇ OYUNCULAR İZLİYORUZ"

"Devre arası 1461 Trabzon'dan A takım kadrosuna dahil olacak oyuncularımız var. Alt yapıya önem veriyoruz."

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