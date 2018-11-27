Trabzonsporlu Ekuban'ın acı günü
27 Kasım 2018, Salı
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Trabzonsporlu Ekuban'ın acı günü

Trabzonsporlu Ekuban'ın acı günü

'un forvet oyuncusu ’ın annesi ’ın, dün gece geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumdu.

'lu futbolcu 'ın annesi hayatını kaybetti. Bordo-mavili kulüp başsağlığı mesajı yayımlarken, oyuncunun cenaze için sabah saatlerinde 'ya hareket ettiğini duyurdu.
  1. 27.11.2018 11:23
  2. Güncelleme: 27.11.2018 11:47
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