Trabzonsporlu Ekuban'ın acı günü
Trabzonspor'un forvet oyuncusu Caleb Ansah Ekuban’ın annesi Sabina Amissah’ın, dün gece geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumdu.
- 27.11.2018 11:23
- Güncelleme: 27.11.2018 11:47
-
Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi
Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
-
Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
-
Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Trabzonsporlu Ekuban'ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.