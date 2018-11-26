Fenerbahçe karşısında Jose Sosa fırtınası esti. Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak'tan kaptanlığının alınmasının ardından takımın birinci kaptanlık görevini üstlenen başarılı futbolcu, dün akşam Trabzon forması altında ilk kez sahaya kaptan olarak çıktı. Sarı-lacivertli ekip karşısında ileri geri çalışan ve müthiş bir mücadele ortaya koyan Sosa, skora katkı yapmayı da ihmal etmedi. 75. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan ve müthiş bir vuruşla Harun'u avlayan bordo-mavili futbolcu, takımının ikinci golünü kaydetti ve adeta galibiyeti mühürledi. Attığı müthiş golle taraftarları havalara uçuran Sosa bu sezon ikinci golünü buldu. Daha önce de Akhisar karşısında golle tanışan oyuncu, Süper Lig kariyerinde F.Bahçe'ye ilk golünü kaydetti.



TARİF EDİLEMEZ DUYGU

Sosa ilk yarıda maçın hakimi olduklarını belirterek, "Çok fazla pozisyon ürettik. Rakibe oynama fırsatı vermedik. Fırsatları değerlendiremedik" dedi. Tangocu, "İnsanları mutlu etmek beni gerçekten mutlu ediyor. Tarif edilemez bir duygu. Kaptan olarak görevimi yerine getirmeye çalışıyorum" diye konuştu.