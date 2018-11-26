Trabzonspor'da kaptan Sosa Fenerbahçe maçına damga vurdu!
Fenerbahçe karşısında pazubandı koluna takan Arjantinli yıldız, etkili futbolu ve attığı klas golle galibiyetin mimarlarından oldu.
Fenerbahçe karşısında Jose Sosa fırtınası esti. Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak'tan kaptanlığının alınmasının ardından takımın birinci kaptanlık görevini üstlenen başarılı futbolcu, dün akşam Trabzon forması altında ilk kez sahaya kaptan olarak çıktı. Sarı-lacivertli ekip karşısında ileri geri çalışan ve müthiş bir mücadele ortaya koyan Sosa, skora katkı yapmayı da ihmal etmedi. 75. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan ve müthiş bir vuruşla Harun'u avlayan bordo-mavili futbolcu, takımının ikinci golünü kaydetti ve adeta galibiyeti mühürledi. Attığı müthiş golle taraftarları havalara uçuran Sosa bu sezon ikinci golünü buldu. Daha önce de Akhisar karşısında golle tanışan oyuncu, Süper Lig kariyerinde F.Bahçe'ye ilk golünü kaydetti.
TARİF EDİLEMEZ DUYGU
Sosa ilk yarıda maçın hakimi olduklarını belirterek, "Çok fazla pozisyon ürettik. Rakibe oynama fırsatı vermedik. Fırsatları değerlendiremedik" dedi. Tangocu, "İnsanları mutlu etmek beni gerçekten mutlu ediyor. Tarif edilemez bir duygu. Kaptan olarak görevimi yerine getirmeye çalışıyorum" diye konuştu.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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