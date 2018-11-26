Trabzonspor'da kaptan Sosa Fenerbahçe maçına damga vurdu! – Fotomaç – 26 Kasım 2018
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'da kaptan Sosa maçına damga vurdu!

    Trabzonspor'da kaptan Sosa Fenerbahçe maçına damga vurdu!

    karşısında pazubandı koluna takan Arjantinli yıldız, etkili futbolu ve attığı klas golle galibiyetin mimarlarından oldu.

    karşısında fırtınası esti. 'da kadro dışı bırakılan 'tan kaptanlığının alınmasının ardından takımın birinci kaptanlık görevini üstlenen başarılı futbolcu, dün akşam Trabzon forması altında ilk kez sahaya kaptan olarak çıktı. Sarı-lacivertli ekip karşısında ileri geri çalışan ve müthiş bir mücadele ortaya koyan Sosa, skora katkı yapmayı da ihmal etmedi. 75. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan ve müthiş bir vuruşla Harun'u avlayan bordo-mavili futbolcu, takımının ikinci golünü kaydetti ve adeta galibiyeti mühürledi. Attığı müthiş golle taraftarları havalara uçuran Sosa bu sezon ikinci golünü buldu. Daha önce de Akhisar karşısında golle tanışan oyuncu, kariyerinde F.Bahçe'ye ilk golünü kaydetti.

    TARİF EDİLEMEZ DUYGU
    Sosa ilk yarıda maçın hakimi olduklarını belirterek, "Çok fazla pozisyon ürettik. Rakibe oynama fırsatı vermedik. Fırsatları değerlendiremedik" dedi. Tangocu, "İnsanları mutlu etmek beni gerçekten mutlu ediyor. Tarif edilemez bir duygu. Kaptan olarak görevimi yerine getirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

    1. 26.11.2018
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