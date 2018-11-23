Saldır vur kazan

Bordo-mavili camiada Fenerbahçe derbisi için olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Galibiyetten başka hiçbir sonucu kabul etmeyeceğini belirten teknik direktör Ünal Karaman, öğrencilerine ezeli rakibinin zayıf ve güçlü yanlarını ezberletiyor. Erken bulunacak bir golün maçın kilidini çözeceğini belirten 52 yaşındaki çalıştırıcı, futbolcuları ile yaptığı toplantılarda 3 puan almak için yol gösteriyor, taktik veriyor.



PES ETMEYİN

Karaman'ın öğrencilerine, "İlk 30 dakikalık bölümlerde genelde baskılı oynuyoruz ancak skoru bulamadığımız zaman sıkıntı çekiyoruz. Baskıyı kurduğumuz o onlarda mutlaka öne geçmeliyiz. Galatasaray karşısında erken gelen gol rüzgarı bize çevirmişti. Geriye düşsek de asla maçtan kopmamalıyız. Fenerbahçe'nin etkili ayaklarına adım attırmayacağız. Kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirirsek kazanır ve bu zor günleri geride bırakmak için dev bir adım atmış oluruz" dediği dile getirildi.



Yunus Emre SEL



SON İDMAN AKYAZI'DA

Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medyadan son antrenmanın Akyazı'da yapılması için çağrıda bulunmuştu. Yönetim kurulu da değerlendirme sonucunda son idmanın yarın 16.00'da Şenol Güneş Stadı'nda gerçekleştirilmesi kararı aldı.



GÖSTER KENDİNİ HUGO

Taraftara ve camiaya kendilerini affettirmek isteyen Ünal Karaman'ın pazar günü derbide en büyük kozu Hugo Rodallega… Sezona iyi başlayan ve attığı 6 golle bordo-mavililerin en skorer ismi olan Kolombiyalı oyuncuyla bire bir görüşme gerçekleştiren 52 yaşındaki çalıştırıcının, "Bu maçın önemini biliyorsun. Hücum bölgesinde senin göstereceğin performans çok önemli. Kaliteni ortaya koy. Sana güveniyorum" dediği öğrenildi.



EVİNDE 8 YILDIR GALİP GELEMİYOR

Sarı-lacivertlili takımı en son 23 Ağustos 2010'da Avni Aker'de 3-2'lik skor ile mağlup eden bordo- mavililer, 8 yıllık hasreti bitirmek istiyor. Bu periyotta Fırtına 5 mağlubiyet yaşadı ve 3 kez berabere kaldı.



2 DERBİ YARIDA KALDI

Trabzon'da iki takım arasında oynanan iki maç tamamlamadı. 10 Mart 2013'te 1-0 Fenerbahçe lehine devam eden maç 45+9'da olaylar nedeniyle tatil edildi. 24 Nisan 2016'da bir taraftarın 88'de sahaya girerek hakeme saldırması sonucu tatil edilen müsabaka, Kanarya lehine 4-0 tescil edildi.



VAR OLMA MAÇI

Başkan Yardımcısı Mesut Çağlar Bozoğlu Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Bozoğlu, "Trabzonspor'un '2018-19 sezonunda biz de varız' diyebilmesi için kazanması gerek. Bu anlamda var olma maçı diyebiliriz. Ali Koç'un gelip derbiyi izlemesi de olumlu" ifadesini kullandı.



SAVUNMA UYARISI

Teknik direktör Ünal Karaman, savunma hattı ile özel ilgileniyor. Antrenmanlarda, son oynanan ve 5-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor maçına dikkat çeken tecrübeli hoca, savunma oyuncularından daha dikkatli olmalarını ve doğru pozisyon almalarını istiyor.?

KOEMAN'I ANALİZ EDİYOR

Teknik direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe derbisi için teyakkuza geçti… 4 haftalık galibiyet hasretine son vermek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, bu zorlu mücadele öncesinde oyuncularını yaşananlardan uzak tutmak için de büyük çaba sarf ediyor. Öğrencilerini sadece Fenerbahçe derbisine konsantre etmeye çalışan Karaman, ezeli rakibinin Erwin Koeman yönetiminde oynadığı maçları tek tek izleyerek analiz çıkarıyor.



ÜNAL KARAMAN'IN KRİTİK TERCİHLERİ | MİNİ YORUM - OLCAY ÇAKIR

Trabzonspor derbide tribün desteğini arkasına almak isteyecek. "Önce takım oynayacak sonra biz devreye gireceğiz" durumundan bahsetmiştik daha önce. Gol bu, bazen olur, bazen olmaz... Bazen önce sen atarsın bazen de yersin. Haliyle maç 90 dakika ve bu sürede bir sürü kırılma anı yaşanır, yaşanmıştır, yaşanacaktır da... Şimdi Ünal hocanın iki kritik kararına tanıklık edeceğiz. Birincisi bir numara yani kaleci kim olacak? İkincisi iki forvetle mi sahaya çıkacak? Sonrası nefes kontrolü. 90 dakikaya nasıl yayacak.