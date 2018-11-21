Zargo Toure iddialı!
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    iddialı!

    Zargo Toure iddialı!

    Stoper , derbiyi kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

    Taraftarın desteğini arkalarında hissedeceklerini ifade eden 28 yaşındaki Senegalli, "İtici güçleriyle birlikte Fener- bahçe'yi yeneceğimize inanıyorum. Kazanıp kolbastı oynamak istiyoruz" dedi.

    1. 21.11.2018
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