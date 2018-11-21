Sağıroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten Sağıroğlu, "Biz, ligde şu ana kadar puan kaybettiğimiz maçlarda da iyi futbol oynayarak kaybettik. Farklı yenildiğimiz Malatyaspor maçı da buna dahil. İyi bir takımımız var. Fenerbahçe galibiyeti sürpriz değil, normal bir sonuç olur." dedi.

Ömer Sağıroğlu, Fenerbahçe karşısında son 18 maçtır kazanamamalarının takım üzerinde bir baskı oluşturmayacağını ifade ederek, "Her maç kendi içerisinde farklılık gösterir, oyuncu kadroları, o günün şartları değişiktir. Fenerbahçe maçları özel maçlardır ve bir baskı oluşturmaz. Bizim asıl yapmamız gereken, büyük fotoğrafa bakıldığında Trabzonspor'u genel hatlarıyla iyi bir yere getirebilmek. Fenerbahçe maçı da 3 puan değerinde ve diğer karşılaşmalardan bu açıdan farkı yok. Kazanmamız halinde moral, güven getirir ve yapmak istediklerimiz için de iyi bir ortam sağlar. Bu açıdan da önemini biliyoruz." şeklinde konuştu.

"Maça yoğun bir ilgi var"

Sağıroğlu, bordo-mavili taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesinin de doğal olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmaları her zaman ilgi gösterilen karşılaşmalardır. Rekabetin, sahadaki futbolun güzel, sonuçların Trabzonspor'un lehine olduğu bir maç olmasını temenni ediyoruz. Taraftarlar da sağduyulu şekilde karşılaşmada destek verecektir. Onlar tribünde centilmence coşkuyla takımlarına destek versinler, takımları da sahada görevlerini yapacaklardır. Fenerbahçe maçında da sahada dik oynayan bir takım olacaktır."

Sağıroğlu, Fenerbahçe taraftarlarının İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği bu sene de tribünde yer alamayacağını belirtti. Bu nedenle konuk takım tribünlerdeki yerin Trabzonspor taraftarına açılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurduklarını ifade eden Sağıroğlu, "Yoğun ilgi var. Yaklaşık 2 bin üzerinde bu tribüne de taraftarlarımızın alınmasını istiyoruz. Futbol Federasyonundan olumlu cevap gelmesi halinde de bu tribünü açacağız." ifadelerini kullandı.

Burak ve Onur'a 10 gün daha izin

Kulüp genel sekreteri Sağıroğlu, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından kadro dışı kalan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'a 10 gün daha izin verdiklerini söyledi.

Bu oyunculara daha önce 10 gün izin verdiklerini hatırlatan Sağıroğlu, "23 Kasım'da izinleri bitiyordu. Tekrar talepleri oldu. Biz de bu talepleri doğrultusunda kendilerine 10 gün daha izin verdik." açıklamasını yaptı.