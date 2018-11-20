Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Milli maçta yaşadığı sakatlık sonrası sağlık durumu hakkında açıklama yapılan Kucka'nın 3-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle; Oyuncumuz Juraj Kucka'nın ülkesi Slovakya'nın deplasmanda oynadığı Çek Cumhuriyeti maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili milli takım doktorlarının yapmış olduğu tetkiklerde sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş, 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği sağlık ekibimize bilgi olarak verilmiştir.
Hafta sonu Trabzon'a gelecek olan oyuncumuzla ilgili sağlık ekibimiz tarafından detaylı tetkikler yapılacak ve iyileşme süreciyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
- 20.11.2018 14:07
- Güncelleme: 20.11.2018 14:29
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Trabzon'da kapalı gişe derbi!
Toplam 2
Yorum
ali büyük takım !!!!
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Pereira galibiyetten emin!
Toplam 1
Yorum
baksoy PEREİRA sende her maçtan önce kazanacağız diyorsun ? Maalesef son hem hüsran oluyor ?
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu maç ya kazanılacak ya da kazanılacak başka yolu yok ?
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