Trabzonspor'da Kucka depremi!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    'da Juraj depremi!

    Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!

    'da maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Milli maçta yaşadığı sakatlık sonrası sağlık durumu hakkında açıklama yapılan 'nın 3-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle; Oyuncumuz Juraj Kucka'nın ülkesi Slovakya'nın deplasmanda oynadığı Çek Cumhuriyeti maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili milli takım doktorlarının yapmış olduğu tetkiklerde sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş, 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği sağlık ekibimize bilgi olarak verilmiştir.

    Hafta sonu Trabzon'a gelecek olan oyuncumuzla ilgili sağlık ekibimiz tarafından detaylı tetkikler yapılacak ve iyileşme süreciyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

    1. 20.11.2018 14:07
    2. Güncelleme: 20.11.2018 14:29
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