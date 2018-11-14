Sosa dümende – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    dümende

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    Karaman’ın raporu ile ’nın birinci, Pereira’nın ikinci, Yusuf’un üçüncü kaptan olması bekleniyor

    2013'TEN bu yana kaptanlık yapan Onur ile Burak'ın kadro dışı bırakılması sonrası bu göreve kimin getirileceği merak ediliyor. İkinci kaptanlık görevini yürüten 'nın, Karaman'ın raporu ile birinci kaptanlığa getirilmesine kesin gözüyle bakılırken, ikinci kaptanın Pereira, üçüncü kaptanın ise Yusuf Yazıcı olması bekleniyor.
    1. 14.11.2018
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