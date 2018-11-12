Zeki Yavru'nun babalık sevinci – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'nun babalık sevinci

    Zeki Yavru'nun babalık sevinci

    Trabzonsporlu futbolcu , baba oldu.

    Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Yavru'nun eşi 'nun bir kız çocuk dünyaya getirdiği bildirildi.

    Açıklamada, "Oyuncumuz ve eşi Sena Yavru'nun bir kız çocukları dünyaya geldi. Minik bebeğe adı verildi. Futbolcumuz Zeki Yavru ve eşini kutluyor, Mihra Sena'ya sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


    1. 12.11.2018 19:45
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