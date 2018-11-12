Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Yavru'nun eşi Sena Yavru'nun bir kız çocuk dünyaya getirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Zeki Yavru ve eşi Sena Yavru'nun bir kız çocukları dünyaya geldi. Minik bebeğe Mihra Sena adı verildi. Futbolcumuz Zeki Yavru ve eşini kutluyor, Mihra Sena'ya sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz." ifadelerine yer verildi.