Zeki Yavru'nun babalık sevinci
Trabzonsporlu futbolcu Zeki Yavru, baba oldu.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Yavru'nun eşi Sena Yavru'nun bir kız çocuk dünyaya getirdiği bildirildi.
Açıklamada, "Oyuncumuz Zeki Yavru ve eşi Sena Yavru'nun bir kız çocukları dünyaya geldi. Minik bebeğe Mihra Sena adı verildi. Futbolcumuz Zeki Yavru ve eşini kutluyor, Mihra Sena'ya sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
- 12.11.2018 19:45
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Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı
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Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
Toplam 1
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acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
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şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
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