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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Yüksek gerilim!

    Yüksek gerilim!

    ’a 5-0 kaybeden bordo-mavili takımda eleştirilerin odağında iki isim var: Teknik direktör ve Onur

    'de çalkantılı günler geçiren 'un deplasmanında aldığı 5-0'lık mağlubiyet gerilimi daha da tırmandırdı. En son 4 hafta önce galibiyet elde eden Karadeniz ekibinde eleştirilerin odağında iki isim var: 'Teknik direktör ve kaptan .' Maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu mağlubiyeti hazmedemiyorum" diyen Karaman'ın durumuyla ilgili olarak yönetimin herhangi bir tasarrufta bulunmayacağı ve özellikle ilk yarıdaki futbolun tatmin edici bulunduğu belirtildi. Eleştirilerin esas odağındaki isim ise Onur. Tecrübeli eldiven, Malatyaspor maçında yediği 5 gol sonrası yoğun tepkilere maruz kaldı.

    DEĞİŞİM YAPILMALI

    BORDO-mavili taraftarlar sosyal medyadan artık kalede bir değişim yapılması gerektiğine vurgu yaparken, bir grup taraftar ise Malatya deplasmanı dönüşü Trabzon Havalimanı'na giderek oyuncuya tepki gösterdi. Bu tepkilere Onur karşılık verince arbede yaşandı. Sözlü tartışmalar küfürlü tartışmaya dönerken, olayın fiziki müdahaleye dönüşmesini araya giren güvenlik görevlileri engelledi. Daha sonra VİRA isimli taraftar grubu sosyal medya hesabından, Onur'un kendilerini tehdit ettiğini ve bu durumun tepkisiz kalmayacağını açıkladı.

    YERİNDE SAYIYOR

    Fırtına zirve yarışından uzaklaşırken kötü performansını da tekrarladı. Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle galibiyet yüzü göremeyen bordomavililer, 12. hafta sonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 16 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, geçen sezonda ilk 12 haftada 4'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 16 puan topladığı performansını tekrarlamış oldu.

    81 HAFTA SONRA HÜSRAN

    'a 5-0 kaybeden , deplasmanda 81 hafta sonra en farklı yenilgisini aldı. En son 2015-16'nın 33. haftasında 'a 7-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, bu maçın ardından dış sahada en farklı yenilgiyi önceki akşam yaşadı. Geçen sezonun 8. haftasında Akhisarspor'a 6-1 kaybeden Fırtına ardından en farklı yenilgisini de almış oldu.

    EN AĞIR 7. YENiLGi

    'in 12'nci haftasında deplasmanda 'a 5-0 mağlup olan , 52 yılık tarihinde lig, kupa ve Avrupa maçları da dahil 7'nci kez rakipleri karşısından 5 ve üzeri farkla mağlup ayrıldı. İlk kez 1990-91'de evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Kupa Galipleri Kupası'nda 'ya 7-2 mağlup olarak bir maçtan 5 ve üzeri farkla yenik ayrılan Fırtına; 1993-94 ile 2010- 02'de 'a 7-1 ve 5-0, 2015- 16'da 'a 7-0, 'ya 6-0 ve 2017-18'de Akhisar'a 6-1 kaybetmişti.
    1. 11.11.2018
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