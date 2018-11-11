Yüksek gerilim!
Yeni Malatyaspor’a 5-0 kaybeden bordo-mavili takımda eleştirilerin odağında iki isim var: Teknik direktör Ünal Karaman ve Onur
DEĞİŞİM YAPILMALI
BORDO-mavili taraftarlar sosyal medyadan artık kalede bir değişim yapılması gerektiğine vurgu yaparken, bir grup taraftar ise Malatya deplasmanı dönüşü Trabzon Havalimanı'na giderek oyuncuya tepki gösterdi. Bu tepkilere Onur karşılık verince arbede yaşandı. Sözlü tartışmalar küfürlü tartışmaya dönerken, olayın fiziki müdahaleye dönüşmesini araya giren güvenlik görevlileri engelledi. Daha sonra VİRA isimli taraftar grubu sosyal medya hesabından, Onur'un kendilerini tehdit ettiğini ve bu durumun tepkisiz kalmayacağını açıkladı.
YERİNDE SAYIYOR
Fırtına zirve yarışından uzaklaşırken kötü performansını da tekrarladı. Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle galibiyet yüzü göremeyen bordomavililer, 12. hafta sonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 16 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, geçen sezonda ilk 12 haftada 4'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 16 puan topladığı performansını tekrarlamış oldu.
81 HAFTA SONRA HÜSRAN
Yeni Malatyaspor'a 5-0 kaybeden Trabzonspor, deplasmanda 81 hafta sonra en farklı yenilgisini aldı. En son 2015-16'nın 33. haftasında Antalyaspor'a 7-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, bu maçın ardından dış sahada en farklı yenilgiyi önceki akşam yaşadı. Geçen sezonun 8. haftasında Akhisarspor'a 6-1 kaybeden Fırtına ardından en farklı yenilgisini de almış oldu.
EN AĞIR 7. YENiLGi
Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor, 52 yılık tarihinde lig, kupa ve Avrupa maçları da dahil 7'nci kez rakipleri karşısından 5 ve üzeri farkla mağlup ayrıldı. İlk kez 1990-91'de evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Kupa Galipleri Kupası'nda Barcelona'ya 7-2 mağlup olarak bir maçtan 5 ve üzeri farkla yenik ayrılan Fırtına; 1993-94 ile 2010- 02'de Beşiktaş'a 7-1 ve 5-0, 2015- 16'da Antalyaspor'a 7-0, Kasımpaşa'ya 6-0 ve 2017-18'de Akhisar'a 6-1 kaybetmişti.
- 11.11.2018
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Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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