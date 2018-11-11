Takımda çete var
Yerel gazeteler, 5-0’lık Malatya maçı sonrası “Sabotaj ve rezalet, takımda çete var, defolun’ başlıkları ile çıktı
İKİ İSME PROTESTO
Havalimanında Onur'u protesto eden taraftarlar, ardından tesislerin yolunu tuttu. Burada özellikle Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Onur'a tepki gösteren bordo- mavililer, "Bu takım sizinle rezil oluyor. Yeter artık gerekeni yapın" tezahüratları yaptılar.
- 11.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
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Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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