Takımda çete var – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Takımda çete var

    Takımda çete var

    Yerel gazeteler, 5-0’lık Malatya maçı sonrası “Sabotaj ve rezalet, takımda çete var, defolun’ başlıkları ile çıktı

    Yerelgazeteler, ağır yenilgisi sonrası rezalet ve sabotaj yorumlarını yaptı. Günebakış "Rezalet", Taka "Bu yenilgi sabotajdan başka bir şey değildir", Kuzey Ekspres "Bu takımda çete var", Sonnokta "Kim formanın hakkını vermiyorsa, şehrin kaderiyle oynuyorsa, rezilliği yaşatıyorsa, taraftara cefa çektiriyorsa, ihanet içerisinde yer alıyorsa defolsun gitsin", "Ayıp be utanın", "Tarih sizi 'ruhsuzlar' diye yazacak" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.

    İKİ İSME PROTESTO

    Havalimanında Onur'u protesto eden taraftarlar, ardından tesislerin yolunu tuttu. Burada özellikle Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Onur'a tepki gösteren bordo- mavililer, "Bu takım sizinle rezil oluyor. Yeter artık gerekeni yapın" tezahüratları yaptılar.
    1. 11.11.2018
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