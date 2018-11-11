Esteban iyice gözden düştü – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Esteban iyice gözden düştü

    Esteban iyice gözden düştü

    Kosta Rikalı kaleci Esteban iyice gözden düştü…

    29 yaşındaki eldivenden devre arasında kendisine kulüp bulması isteneceği öğrenildi. Bu sezon hiçbir karşılaşmada forma giymeyen tecrübeli eldiven, 'dan 750 bin euro (4.5 milyon TL) garanti ücret kazanıyor.
    1. 11.11.2018
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