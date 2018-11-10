Ünal Karaman'dan mağlubiyet yorumu
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yeni Malatyaspor'a 5-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor karşısında deplasmanda aldıkları 5-0 yenilgiden dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.
Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıyı 2-0 geride kapattıklarını ancak futbolcularının ümit veren bir oyun ortaya koyduğunu ifade etti.
İkinci yarıya maçı çevirebilme umuduyla çıktıklarını belirten Karaman, "İkinci yarının hemen başında yediğimiz iki gol, bizi oyun olarak da moral olarak da geriye itti. Tabii ki kabul edilebilecek bir skor değil, çok ağır bir skor. Evet futbolun, sporun içerisinde her şey var ama bizim tarzımızdaki takımların kolay kolay hazmedebileceği bir sonuç değil, onun için çok üzgünüm. Camiamız adına, gönül verenler adına çok üzgünüm. Özrümüzü kabul etsinler." şeklinde konuştu.
- 9.11.2018 22:41
- Güncelleme: 10.11.2018 01:47
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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