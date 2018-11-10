7 hafta sonra
Bordo-mavili ekipte Nwakaeme, 7 hafta sonra ilk 11’de forma şansı buldu.
AĞLATAN SONUÇ
Teknik direktör Ünal Karaman'ın yardımcılığını yapan antrenörlerden Gökhan Kandemir, farkın beşe çıkmasının ardından gözyaşlarına hakim olamayarak saha kenarında ağladı. Bordo-mavililerde herkes büyük şok yaşadı
U21'LER GALİP: 2-1
Bordo-mavili ekibin U21 takımı, ligin 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinin gollerini Koray Kılınç kaydetti. 12. haftada 7. galibiyetini alan Fırtına, puanını 22'ye çıkardı.
- 10.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
7 hafta sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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