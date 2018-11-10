7 hafta sonra – Fotomaç – 10 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    7 hafta sonra

    7 hafta sonra

    Bordo-mavili ekipte Nwakaeme, 7 hafta sonra ilk 11’de forma şansı buldu.

    Ligde en son 5. haftadaki maçında görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, "Maça iyi başladık ama gol atamadık. Taraftarımızdan özür dileriz" dedi.

    AĞLATAN SONUÇ

    Teknik direktör 'ın yardımcılığını yapan antrenörlerden Gökhan Kandemir, farkın beşe çıkmasının ardından gözyaşlarına hakim olamayarak saha kenarında ağladı. Bordo-mavililerde herkes büyük şok yaşadı

    U21'LER GALİP: 2-1

    Bordo-mavili ekibin U21 takımı, ligin 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'u 2-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinin gollerini Koray Kılınç kaydetti. 12. haftada 7. galibiyetini alan Fırtına, puanını 22'ye çıkardı.
    1. 10.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    7 hafta sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN