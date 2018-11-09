Kötü seri sona ermeli
Bordo-mavili takım Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda 11 maçtır kalesini gole kapatamıyor.
En son 10 Şubat 2018'de dış sahada Gençlerbirliği ile 0-0 kalan Fırtına, ardından 11 karşılaşmada 16 gol yedi. Rakip fileleri ise 20 kez sarstı. Bu istatistik de Trabzon'un Süper Lig'de Mart 2001 ve Ağustos 2002 arasındaki 24 maçlık serisinden bu yana deplasmandaki en uzun gol yeme serisi oldu. Kaleci Onur, "Malatya maçında kalemi kapatacağım" dedi.
- 9.11.2018
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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