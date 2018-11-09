Kötü seri sona ermeli – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Kötü seri sona ermeli

    Kötü seri sona ermeli

    Bordo-mavili takım Spor Toto ’de deplasmanda 11 maçtır kalesini gole kapatamıyor.

    En son 10 Şubat 2018'de dış sahada ile 0-0 kalan Fırtına, ardından 11 karşılaşmada 16 gol yedi. Rakip fileleri ise 20 kez sarstı. Bu istatistik de Trabzon'un 'de Mart 2001 ve Ağustos 2002 arasındaki 24 maçlık serisinden bu yana deplasmandaki en uzun gol yeme serisi oldu. Kaleci Onur, "Malatya maçında kalemi kapatacağım" dedi.

    1. 9.11.2018
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