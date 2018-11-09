Kötü seri sona ermeli

En son 10 Şubat 2018'de dış sahada Gençlerbirliği ile 0-0 kalan Fırtına, ardından 11 karşılaşmada 16 gol yedi. Rakip fileleri ise 20 kez sarstı. Bu istatistik de Trabzon'un Süper Lig'de Mart 2001 ve Ağustos 2002 arasındaki 24 maçlık serisinden bu yana deplasmandaki en uzun gol yeme serisi oldu. Kaleci Onur, "Malatya maçında kalemi kapatacağım" dedi.