Olcay&Timsah flörtü! – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Olcay&Timsah flörtü!

    Olcay&Timsah flörtü!

    Bordo-mavili oyuncunun, eski hocası ’ya ‘Beni alın’ dediği ileri sürüldü

    basını, ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Tecrübeli oyuncunun, 'u çalıştıran eski hocası ile görüşerek, "Beni alın" dediği belirtildi. Kanatlarda sıkıntı yaşayan Aybaba, Olcay'ı sezon başında da istemişti. Yeşil-beyazlı ekibin, 31 yaşındaki Olcay için devre arasında ile yeniden masaya oturacağı ifade edildi. Olcay bu sezon Fırtına'da 517 dakika forma giyerken 1 gol attı, 1 de asist yaptı.
    1. 8.11.2018
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