Öğrenciler ziyaret etti – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Öğrenciler ziyaret etti

    Öğrenciler ziyaret etti

    Fırtına, maçının hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki idmanda futbolcular pas, topa sahip olma ve şut çalışması gerçekleştirdi.

    Öte yandan, Ortaokulu öğrencileri tesisleri ziyaret etti. Öğrenciler, bir süre sohbet ettikleri futbolcularla fotoğraf çektirdi.

    3 SENELİĞİNE SEÇİLECEKLER

    Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, aralıktaki Genel Kurul'da, yeni yönetimin 3 yıllığına belirleneceğini söyledi. Sürmen, "Bu dönemde mevcut yönetim ve aday olmayı düşünen arkadaşlarımız camiaya zarar verecek söylemlerden uzak durmalı" dedi.

    'ENGEL'LER KALDIRILIYOR

    'da engelli taraftarların bilet yüklemelerini artık kulüp yapacak. Açıklamada, "Engelli tribünümüze bilet yüklemelerini, biletlerin satışa çıktığı andan itibaren kulübümüz yapacak. Engelli taraftarlarımızın refakatçileri de ilgili belgeleri göndermeleri halinde maçlara girecek" denildi.
    1. 3.11.2018
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