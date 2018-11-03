Öğrenciler ziyaret etti
Fırtına, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ünal Karaman yönetimindeki idmanda futbolcular pas, topa sahip olma ve şut çalışması gerçekleştirdi.
3 SENELİĞİNE SEÇİLECEKLER
Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, aralıktaki Genel Kurul'da, yeni yönetimin 3 yıllığına belirleneceğini söyledi. Sürmen, "Bu dönemde mevcut yönetim ve aday olmayı düşünen arkadaşlarımız camiaya zarar verecek söylemlerden uzak durmalı" dedi.
'ENGEL'LER KALDIRILIYOR
Trabzonspor'da engelli taraftarların bilet yüklemelerini artık kulüp yapacak. Açıklamada, "Engelli tribünümüze bilet yüklemelerini, biletlerin satışa çıktığı andan itibaren kulübümüz yapacak. Engelli taraftarlarımızın refakatçileri de ilgili belgeleri göndermeleri halinde maçlara girecek" denildi.
- 3.11.2018
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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