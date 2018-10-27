Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Kaybedilen 2 puan var"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sahada futbolun doğrularını yapan bir takımının olduğunu belirterek, "Kaybedilen iki puan var ama oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sahada futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takımı olduğunu belirtti.
Bu doğruları yapmaya çalışırken oyunun başında gol yediklerini aktaran karaman, "Oyunun başında yediğimiz gole kadar zaman zaman dalgalanan takımım vardı. Ama golden sonra futbolun doğrularını yapan bir Trabzonspor vardı. Ortaya çıkan tablodan memnunum ama hala bireysellikler ve zaman zaman konsantrasyon kayıpları yaşıyoruz. Bazen rakibe gol, bazen pozisyon oluyor. Bu durumu da çözmeye gayret göstereceğiz. Kaybedilen iki puan var ama oyuncularımı tebrik ediyorum.
- 27.10.2018 21:47
- Güncelleme: 27.10.2018 22:52
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Kaybedilen 2 puan var" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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