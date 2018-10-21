Bedelli için başvurdular – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Bedelli için başvurdular

    Bedelli için başvurdular
    'dan ve 'nun bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi. İki oyuncunun tüm şartları yerine getirdiği ancak liglerin devam ediyor olması nedeniyle 21 günlük zorunlu askerliklerini sezon sonu yapmak istedikleri ifade edildi.
    1. 21.10.2018
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