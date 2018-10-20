Trabzonspor istikrar peşinde – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    istikrar peşinde

    Trabzonspor istikrar peşinde

    'in 9. haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u konuk edecek , rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak istikrar yakalamak istiyor.

    'de sahasında son olarak ligin 7. haftasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, BB Erzurumspor'u yenerek galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi hedefliyor.

    Evinde oynadığı 4 maçın 3'nü kazandı
    , bu sezon sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken golcü bir kimlik ortaya koydu. Karadeniz ekibi, DG Sivasspor'u 3-1, Galatasaray'ı 4-0, Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ederken Göztepe'ye 2-1 yenildi. Bordo-mavili takım, 4 maçta 12 gol 1 maç fazlalığı bulunan 13 gollü Galatasaray'ın ardından evinde en çok rakip kaleye gol gönderen takım oldu.

    Frikikçi Sosa
    Teknik Direktörü Ünal Karaman ile eski günlerinin görüntüsünü veren Arjantinli oyuncu , frikikten en çok gol atan oyuncu oldu. 2014-2015 sezonunun başından bu yana Süper Lig'de frikikten en fazla gol atan isim 6 kez ile Jose Sosa. Yıldız oyuncu bordo-mavili takımdaki ilk golünü de frikikten atmıştı.
    1. 20.10.2018 12:12
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