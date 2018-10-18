Vazgeçilmez ikili – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Vazgeçilmez ikili

    Vazgeçilmez ikili

    , ligde 8 haftalık bölümde kaleci ile sağ bek Joa Pereira’ya bütün maçlarda forma verdi.

    Ligde? 8 haftalık bölümü 13 puanla 5'inci sırada tamamlayan 'da en istikrarlı isimlerin başında kaleci ile sağ bek Joao Pereira geldi. , 8 haftalık periyotta toplamda 20 oyuncusuna forma şansı verirken, 8 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Onur ile Pereira, 720'şer dakika ile takımda en çok süre alan oyuncular oldular. Onur ile Pereira'yı 688 dakika ile Onazi takip ederken, Sosa 677, Toure ve Novak 630'ar, Rodallega 624, Abdülkadir Ömür 557, Yusuf Yazıcı 492, Hosseini 450, 360, Olcay 346, 297, Kucka 223, Amiri 197, Nwakaeme 189, Ibanez 90, Ekuban 27, Abdülkadir Parmak 20 ve Batuhan 16 dakika sahada kalan isimler oldu.

    YEDİ İSMİN SİFTAHI YOK
    Fırtına'da 7 oyuncu geride kalan 8 haftalık bölümde forma giyemedi. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Kamil Ahmet'in yanı sıra Esteban, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Semih , ve Murat Cem Akpınar forma şansı bulamayan isimler oldu.
    1. 18.10.2018
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