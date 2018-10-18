Öncü Trabzonspor! – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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HEPSİ
    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Öncü !

    Öncü Trabzonspor!

    cinsinden anlaşmaları TL'ye çeviren ilk kulüp oluyor. , ve ’ın anlaşmalarının sabit 5.2’lik kur üzerinden güncellenmesi birkaç gün içinde yapılacak.

    'deki yerli oyuncuların üzerinden yapılan sözleşmelerinin 'na çevrilmesi konusunda ilk adımı atan kulüp oldu. Bordo-mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu milli maç arasında Trabzon'a giderek 'nde takımla bir araya geldi. Sözleşmeleri döviz kuru üzerinden yapılan yerli oyuncular ile tesislerde bir toplantı gerçekleştiren Ağaoğlu, maaşların 5.2'lik kur oranına sabitlenerek Türk Lirası olarak ödenmesi konusunda anlaşmaya vardı.

    9 MİLYON TL ÖDENMEYECEK
    , ve 'ın da yer aldığı toplantıda oyuncular sözleşmelerin TL'ye çevrilmesini kabul etti. Trabzonspor yeni düzenleme ile 9 milyon Türk lirası kar edecek. Bordo mavili kulüpte sözleşmelerin TL'ye çevrilmesinden sonra Burak ciddi bir meblağdan vazgeçmek durumunda kaldı. Yıllık 3.5 milyon euro kazanan Burak, 4 milyon 200 bin TL'lik alacağını bıraktı.

    Mecit COŞKUN

    ÇOK ÖNEMLİ BİR RAHATLAMA | MİNİ YORUM - OLCAY ÇAKIR
    Yabancı para birimleri üzerinden yapılmış sözleşmelerin Türk Lirasına dönüşü, kulüplerimizi girdikleri açmazlardan kurtulmaları adına önemli bir gelişme. Kaptan Onur, doğal kaptanlardan Burak ve Olcay gibi "yüksek yıllık gelir sahibi" oyuncuların sözleşmelerinin düzenlenmesi bile yıllık bazda Trabzonspor kasasına büyük rahatlama getiriyor bu durumda. Rahatlayan Trabzonspor, ödemeleri zamanında yapılabilen mutlu oyuncular demek... Mutlu oyuncu da iyi , iyi futbol da hedeflere emin adımlarla koşmak demek. Sonrasını hepimiz biliyoruz...

    UEFA İLE TEMAS
    Son günlerde G.Saray'ın isminin sıkça Finansal Fair-Play kriterleri ile anılmasının ardından Trabzonspor yönetimi, ile yapılan görüşmeleri gözden geçirme kararı aldı. Bu doğrultuda UEFA yetkilileri ile önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme yapılacak ve son durum masaya yatırılacak.
    1. 18.10.2018
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