Öncü Trabzonspor!
Döviz cinsinden anlaşmaları TL'ye çeviren ilk kulüp oluyor. Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ve Olcay Şahan’ın anlaşmalarının sabit 5.2’lik kur üzerinden güncellenmesi birkaç gün içinde yapılacak.
9 MİLYON TL ÖDENMEYECEK
Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ve Olcay Şahan'ın da yer aldığı toplantıda oyuncular sözleşmelerin TL'ye çevrilmesini kabul etti. Trabzonspor yeni düzenleme ile 9 milyon Türk lirası kar edecek. Bordo mavili kulüpte sözleşmelerin TL'ye çevrilmesinden sonra Burak ciddi bir meblağdan vazgeçmek durumunda kaldı. Yıllık 3.5 milyon euro kazanan Burak, 4 milyon 200 bin TL'lik alacağını bıraktı.
Mecit COŞKUN
ÇOK ÖNEMLİ BİR RAHATLAMA | MİNİ YORUM - OLCAY ÇAKIR
Yabancı para birimleri üzerinden yapılmış sözleşmelerin Türk Lirasına dönüşü, kulüplerimizi girdikleri açmazlardan kurtulmaları adına önemli bir gelişme. Kaptan Onur, doğal kaptanlardan Burak ve Olcay gibi "yüksek yıllık gelir sahibi" oyuncuların sözleşmelerinin düzenlenmesi bile yıllık bazda Trabzonspor kasasına büyük rahatlama getiriyor bu durumda. Rahatlayan Trabzonspor, ödemeleri zamanında yapılabilen mutlu oyuncular demek... Mutlu oyuncu da iyi futbol, iyi futbol da hedeflere emin adımlarla koşmak demek. Sonrasını hepimiz biliyoruz...
UEFA İLE TEMAS
Son günlerde G.Saray'ın isminin sıkça Finansal Fair-Play kriterleri ile anılmasının ardından Trabzonspor yönetimi, UEFA ile yapılan görüşmeleri gözden geçirme kararı aldı. Bu doğrultuda UEFA yetkilileri ile önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme yapılacak ve son durum masaya yatırılacak.
- 18.10.2018
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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