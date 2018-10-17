Derbiden önemli
Karaman, öğrencilerine “Bugüne kadar aldığımız sonuçları unutun G.Saray derbisindeki gibi Erzurum’u da yenersek önümüz açılır” dedi.
FUTBOLCULARDAN SÖZ
Trabzonsporlu futbolcuların da Karaman'ın telkinleri ve söylemleri ile kelimenin tam anlamıyla bir kenetlenme yaşadığı belirtildi. İdmanlardaki hırsları ve çalışma tempoları ile dikkatleri üzerine çeken bordo-mavili oyuncular, "Son 2 maçımızı kazanarak iyi bir hava yakaladık. Bunun sürmesi ve zirve yürüyüşümüzü devam ettirmemiz için Erzurumspor engelini de geçmek için söz birliği yaptık. Sahada herkes sonuna kadar savaşacak. Herkes arkadaşının boşluğunu dolduracak, hatasını telafi edecek" diye konuştular.
- 17.10.2018
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 2
Yorum
Karadenizli Akbaş dahil tüm kendi çocuklarına tepki koyanlar sevinsin bu durumda sizin hesabınıza göre 3 maçta 9 puan cepte
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 3
Yorum
karadenizli Gerçek Güneş orada dururken bu benzetmeye hem gerek yok, hem de erken.Dilerim Ünal Hoca başarılı olur ve sadece kendisiyle yarışır
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Yılmaz Vural: Fatih Terim'in önünü açtım
Toplam 1
Yorum
Cetin İyi Aferin,simdi ne is tutuyorsun batım.
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