Derbiden önemli – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Derbiden önemli

    Derbiden önemli

    Karaman, öğrencilerine “Bugüne kadar aldığımız sonuçları unutun G.Saray derbisindeki gibi ’u da yenersek önümüz açılır” dedi.

    Teknik direktör , Erzurumspor maçı için işi sıkı tutuyor. Karaman, idmanlarda futbolcuların adeta pestilini çıkardı. Antrenmanların özellikle basına kapalı bölümlerinde yapılan çift kale maçlarda ve koşuda bazı oyuncuların zaman zaman zor anlar yaşadığı kaydedildi. Karaman'ın, talebelerine, "Bugüne kadar alınan galibiyet, mağlubiyet, beraberlik ne varsa bütün sonuçları unutun. derbisi gibi bu maçı da alırsak önümüz açılır. Bu sebeple belki derbilerden de daha önemli. Çünkü zirveye giden yol bu mücadeleden geçiyor" dediği öğrenildi.

    FUTBOLCULARDAN SÖZ
    Trabzonsporlu futbolcuların da Karaman'ın telkinleri ve söylemleri ile kelimenin tam anlamıyla bir kenetlenme yaşadığı belirtildi. İdmanlardaki hırsları ve çalışma tempoları ile dikkatleri üzerine çeken bordo-mavili oyuncular, "Son 2 maçımızı kazanarak iyi bir hava yakaladık. Bunun sürmesi ve zirve yürüyüşümüzü devam ettirmemiz için Erzurumspor engelini de geçmek için söz birliği yaptık. Sahada herkes sonuna kadar savaşacak. Herkes arkadaşının boşluğunu dolduracak, hatasını telafi edecek" diye konuştular.
    1. 17.10.2018
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