Son beş yılın en iyi dönemi – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Son beş yılın en iyi dönemi

    Son beş yılın en iyi dönemi
    Fırtına, ilk 8 haftalar değerlendirildiğinde ile son 5 yılın en iyi performansını sergiledi. Karaman yönetimindeki bordo-mavililer, 2018-19 sezonunun ilk 8 haftalık bölümde 13 puan topladı ve 14 puanlı 2013-14'ten sonra en iyi performans sergiledi.
    1. 16.10.2018
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