Trabznospor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Akhisar'a gelmedi
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan, Standard Liege maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında 2-1 mağlup oldukları Standard Liege karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolculardan Bilal Kısa'nın yerine Abdoulwahid Sissoko'ya, Onur Ayık'ın yerine Kadir Keleş'e, Yevgen Seleznov'un yerine ise Elvis Manu'ya görev verdi.
ÜNAL KARAMAN, AKHİSAR'A GELMEDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, annesinin vefatı nedeniyle Akhisar'da takımının başında yer almadı.
2014-2015 sezonunda Akhisarspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını da yapan Hüseyin Çimşir, Akhisarspor karşılaşmasında bordo-mavili ekibin başında sahaya çıktı.
Trabzonspor'un geçen haftaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan Juraj Kucka, Akhisarspor maçının kadrosunda yer almadı.
Trabzonsporlu taraftarlar, Spor Toto Akhisar Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.
Maç öncesi, Batman'daki terör saldırısına şehit olan 8 asker için saygı duruşunda bulunuldu.
- 7.10.2018 19:15
- Güncelleme: 7.10.2018 19:15
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"Bir aslan asla ölmez"
Toplam 1
Yorum
fenerbahçeli seni klube sokmam aslan parçası tek üzüldüğüm nokta volkan yoksa takımın yarısı gitse kadro dışı kalsa umurumda değil ne verdiniz takıma boş
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Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Toplam 1
Yorum
can acısı bu adam resmen idda oynamassa bu kadar hakarete varan sözler söylemez mhk ve hakeme !!! dava acılsa kaybeder KESİN
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
Trabznospor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Akhisar'a gelmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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