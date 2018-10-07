Yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında 2-1 mağlup oldukları Standard Liege karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolculardan Bilal Kısa'nın yerine Abdoulwahid Sissoko'ya, Onur Ayık'ın yerine Kadir Keleş'e, Yevgen Seleznov'un yerine ise Elvis Manu'ya görev verdi.

ÜNAL KARAMAN, AKHİSAR'A GELMEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, annesinin vefatı nedeniyle Akhisar'da takımının başında yer almadı.

2014-2015 sezonunda Akhisarspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını da yapan Hüseyin Çimşir, Akhisarspor karşılaşmasında bordo-mavili ekibin başında sahaya çıktı.





Trabzonspor'un geçen haftaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan Juraj Kucka, Akhisarspor maçının kadrosunda yer almadı.

Trabzonsporlu taraftarlar, Spor Toto Akhisar Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Maç öncesi, Batman'daki terör saldırısına şehit olan 8 asker için saygı duruşunda bulunuldu.