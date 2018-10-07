Trabznospor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Akhisar'a gelmedi – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Trabznospor , Akhisar'a gelmedi

    Trabznospor <a href="/index/teknik-direktoru?id=b89aa6ba-d435-472c-abcb-e7f17f7ac3a7" class="" rel="tag">Teknik Direktörü</a> <a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a>, Akhisar'a gelmedi

    Süper Lig'in 8. haftasında 'u konuk eden Akhisarspor'da teknik direktör , maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

    Yeşil-siyahlı takımın , hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında 2-1 mağlup oldukları karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolculardan 'nın yerine Abdoulwahid Sissoko'ya, Onur Ayık'ın yerine 'e, Yevgen Seleznov'un yerine ise Elvis Manu'ya görev verdi.

    ÜNAL KARAMAN, AKHİSAR'A GELMEDİ
    , annesinin vefatı nedeniyle Akhisar'da takımının başında yer almadı.

    2014-2015 sezonunda Akhisarspor'da teknik direktör 'ın yardımcılığını da yapan Hüseyin Çimşir, Akhisarspor karşılaşmasında bordo-mavili ekibin başında sahaya çıktı.

    'un geçen haftaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan Juraj Kucka, Akhisarspor maçının kadrosunda yer almadı.

    Trabzonsporlu taraftarlar, Akhisar Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

    Maç öncesi, 'daki terör saldırısına şehit olan 8 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

    1. 7.10.2018 19:15
    2. Güncelleme: 7.10.2018 19:15
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