Kucka'ya 111 milyon TL! – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    'ya 111 milyon !

    Kucka'ya 111 milyon TL!

    Ödemelerle ilgili sorunları çözmek için yoğun çaba harcayan , geçtiğimiz günlerde 'ya giden ile sıkıntı yaşamıştı.

    Bu sürecin ardından yönetim oyuncunun serbest kalmasını engellemek için kendisine dün 925 bin euro (7 milyon ) ödeme gerçekleştirdi. 'yla ilgili sorun ortadan kalkarken diğer yabancılara da ödemelerin kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Eski yönetimin 7 Haziran 2017'de Milan'dan 5 milyon euro'ya aldığı Kucka ile yapılan 3 yıllık sözleşmede bazı detaylar yeni ortaya çıktı. Bu sözleşmeye göre Kucka'ya yıllık 2 milyon 250 milyon euro ödeneceği açıklanırken, ekstradan 1.5 milyon euro imza parası ve 1 milyon 500 bin euro imaj bedeli verildiği ortaya çıktı. Menajerine de 900 bin euro ödenen Kucka'nın 'a toplam maliyeti 15 milyon 650 bin euro.
    1. 4.10.2018
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