Onur Kıvrak’a tam destek
94 maçta oynayamadı
Sağ ve sol dizinden birçok kez ciddi operasyon geçiren kaptan Onur, risk alarak futbol kariyerini sürdürmeye çalışıyor. Milli futbolcunun, 2011'de sağ diz ön çapraz bağları ve 2014'te ise sol diz ön çapraz bağları kopmuştu. 30 yaşındaki eldiven 2010'dan bu yana geçirdiği sakatlıklar nedeniyle tam 94 maç kaçırdı.
Güneş'i takip ediyor
Şenol Güneş'in ardından Trabzonspor'un kalesini en uzun süreli koruyan isim olan Onur, 11 yıldır Karadeniz ekibinde forma giyiyor. Ligde en sadık oyuncular sıralamasında F.Bahçeli Volkan (16 yıl) ve Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in (12 yıl) ardından 3. sırada.
- 26.9.2018
-
Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
-
Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
-
Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
Onur Kıvrak’a tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.