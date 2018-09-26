Onur Kıvrak’a tam destek – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    ’a tam destek

    Onur Kıvrak’a tam destek
    'ye 2-1 yenilen bordo-mavililerde Onur 28. dakikada yediği hatalı gol sonrası taraftarların tepkisini çekmişti. Onur'a başta teknik direktör ve yönetim sahip çıktı. Milli eldiven ile sık sık görüşen 52 yaşındaki hocanın "Bu durum futbolda var. Sen bu takımın vazgeçilmezisin" dediği belirtildi.

    94 maçta oynayamadı
    Sağ ve sol dizinden birçok kez ciddi operasyon geçiren kaptan Onur, risk alarak kariyerini sürdürmeye çalışıyor. Milli futbolcunun, 2011'de sağ diz ön çapraz bağları ve 2014'te ise sol diz ön çapraz bağları kopmuştu. 30 yaşındaki eldiven 2010'dan bu yana geçirdiği sakatlıklar nedeniyle tam 94 maç kaçırdı.

    Güneş'i takip ediyor
    'in ardından 'un kalesini en uzun süreli koruyan isim olan Onur, 11 yıldır ekibinde forma giyiyor. Ligde en sadık oyuncular sıralamasında F.Bahçeli Volkan (16 yıl) ve Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in (12 yıl) ardından 3. sırada.
    1. 26.9.2018
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