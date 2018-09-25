Mustafa ve Onur katılmadı
Bordo-mavili takımda, Göztepe maçında sakatlanan Mustafa Akbaş ile gribal enfeksiyon geçiren kaptan Onur Kıvrak dünkü antrenmana katılmadı.
Bordo-mavili takımda, Göztepe maçında sakatlanan Mustafa Akbaş ile gribal enfeksiyon geçiren kaptan Onur Kıvrak dünkü antrenmana katılmadı. Tedavileri süren Kamil Ahmet ve Majid Hosseini ise yine takımdan ayrı düz koşu yaptı.
- 25.9.2018
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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