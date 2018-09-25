Mustafa ve Onur katılmadı – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Mustafa ve Onur katılmadı

    Mustafa ve Onur katılmadı

    Bordo-mavili takımda, maçında sakatlanan ile geçiren kaptan dünkü antrenmana katılmadı.

    Bordo-mavili takımda, maçında sakatlanan ile geçiren kaptan dünkü antrenmana katılmadı. Tedavileri süren Kamil Ahmet ve Majid Hosseini ise yine takımdan ayrı düz koşu yaptı.

    1. 25.9.2018
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