Mustafa ve Onur katılmadı

Bordo-mavili takımda, Göztepe maçında sakatlanan Mustafa Akbaş ile gribal enfeksiyon geçiren kaptan Onur Kıvrak dünkü antrenmana katılmadı. Tedavileri süren Kamil Ahmet ve Majid Hosseini ise yine takımdan ayrı düz koşu yaptı.