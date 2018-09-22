Atıklar torbaya goller kaleye – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Atıklar torbaya goller kaleye

    Atıklar torbaya goller kaleye
    Bordo-mavililer, maçı ile temiz çevre ve geri dönüşüm seferberliği başlatıyor. TÜKÇEV (Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı) ile ortaklaşa düzenlenen proje ile Stadı'na gelecek olan taraftarlara atık torbaları dağıtılacak. Seyirciler tarafından toplanacak ambalaj atıkları geri dönüşüme kazandırılacak.
    1. 22.9.2018
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