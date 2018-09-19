Öğreneceğiniz çok şey var!
“Büyük takımlar mazerete sığınmaz” diyerek söze başlayan bordo mavili hoca “Artık öğrendik demekle bu iş olmaz. Demek ki daha öğrenecek çok şeyimiz varmış. Dikkatli olun” uyarısında bulundu
Galatasaray zaferi sonrası seri başlatmak için gittiği Alanya deplasmanından yenilgiyle dönen Trabzonspor'da teknik patron Ünal Karaman maç sonu hem öz eleştiri yaptı; hem de oyunculara ikazda bulundu. Soyunma odasına girer girmez "Büyük takımlar mazeretlere sığınmaz. Artık öğrendik demekle bu iş olmaz" ifadelerini kullanan bordo- mavili çalıştırıcı şöyle devam etti: "Hafta içinde size rakibe saygı duymanız gerektiğini söylemiştim. Bu sonuçtan memnun kaldınız mı?"
Büyük takım olmanın gereği olarak her maça 3 puan için çıkmaları gerektiğini dile getiren Karaman, "Derbiyi kazandıktan sonra gerisini getiremezsek bir önemi kalmıyor. Böyle bir yenilginin izahı yok. Artık öğrendik demekle de bu işler olmuyor. Demek ki daha öğrenecek çok şeyimiz varmış. Dikkatli olun" ifadesini kullandı. Tecrübeli hoca, son olarak idman temposunu ağırlaştıracağı sinyalini verip "Kazanmak için her zaman daha fazla çalışmamız gerek, bunu tekrar tekrar söyleyeceğiz" dedi.
- 19.9.2018
- Fatih Terim: "Hayallerimiz var, neden olmasın"
- Abdurrahim Albayrak: "Ocak ayında muhakkak bir santrfor transferi yapacağız"
- Eren Derdiyok: “Bu şekilde devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum”
- Evren Turhan: "Belhanda oyundan alınırsa avantajlı olur"
- Hıncal Uluç: "Quaresma ve Şenol Güneş birbirinden nefret ediyor"
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
-
Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Öğreneceğiniz çok şey var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.