Öğreneceğiniz çok şey var! – Fotomaç – 19 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Öğreneceğiniz çok şey var!

    Öğreneceğiniz çok şey var!

    “Büyük takımlar mazerete sığınmaz” diyerek söze başlayan bordo mavili hoca “Artık öğrendik demekle bu iş olmaz. Demek ki daha öğrenecek çok şeyimiz varmış. olun” uyarısında bulundu

    zaferi sonrası seri başlatmak için gittiği Alanya deplasmanından yenilgiyle dönen 'da teknik patron maç sonu hem öz eleştiri yaptı; hem de oyunculara ikazda bulundu. Soyunma odasına girer girmez "Büyük takımlar mazeretlere sığınmaz. Artık öğrendik demekle bu iş olmaz" ifadelerini kullanan bordo- mavili çalıştırıcı şöyle devam etti: "Hafta içinde size rakibe saygı duymanız gerektiğini söylemiştim. Bu sonuçtan memnun kaldınız mı?"

    Büyük takım olmanın gereği olarak her maça 3 puan için çıkmaları gerektiğini dile getiren Karaman, "Derbiyi kazandıktan sonra gerisini getiremezsek bir önemi kalmıyor. Böyle bir yenilginin izahı yok. Artık öğrendik demekle de bu işler olmuyor. Demek ki daha öğrenecek çok şeyimiz varmış. olun" ifadesini kullandı. Tecrübeli hoca, son olarak idman temposunu ağırlaştıracağı sinyalini verip "Kazanmak için her zaman daha fazla çalışmamız gerek, bunu tekrar tekrar söyleyeceğiz" dedi.

    1. 19.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Öğreneceğiniz çok şey var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN