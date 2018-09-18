Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Karaman, “Bizim tarzımızdaki takımlar hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan daha fazla üretmeliler, daha fazla gayret göstermeliler” dedi.
OYNAR GİBİYDİK
Karaman şöyle devam etti: "Bizim tarzımızdaki takımlar, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan daha fazla üretmeliler, çok daha fazla gayret göstermeliler, daha çok koşup daha çok mücadele etmeliler. Biz bugün bunda çok yetersiz kaldık." Karaman, maç boyunca topun daha çok kendilerinde olduğunu ve top oynar gibi göründüklerini ancak bunun mazeret olamayacağını dile getirdi.
- 18.9.2018
- Fatih Terim: "Hayallerimiz var, neden olmasın"
- Abdurrahim Albayrak: "Ocak ayında muhakkak bir santrfor transferi yapacağız"
- Eren Derdiyok: “Bu şekilde devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum”
- Evren Turhan: "Belhanda oyundan alınırsa avantajlı olur"
- Hıncal Uluç: "Quaresma ve Şenol Güneş birbirinden nefret ediyor"
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
-
Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.