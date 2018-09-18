Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok" – Fotomaç – 18 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Trabzonspor Teknik Direktörü : "Bunun hiçbir mazereti yok"

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"

    Karaman, “Bizim tarzımızdaki takımlar hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan daha fazla üretmeliler, daha fazla gayret göstermeliler” dedi.

    Trabzonspor Teknik Direktörü , büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. 'u tebrik eden Karaman, "Maç başında beklemediğimiz bir gol yedik ama önümüzde uzun bir süre vardı. Maçı çevirebileceğimiz pozisyonlar da bulduk ancak biz değerlendiremedik. Rakibimiz de ikinci golü atacak pozisyonlar buldu, onlar da değerlendiremedi" dedi.

    OYNAR GİBİYDİK
    Karaman şöyle devam etti: "Bizim tarzımızdaki takımlar, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan daha fazla üretmeliler, çok daha fazla gayret göstermeliler, daha çok koşup daha çok mücadele etmeliler. Biz bugün bunda çok yetersiz kaldık." Karaman, maç boyunca topun daha çok kendilerinde olduğunu ve top oynar gibi göründüklerini ancak bunun mazeret olamayacağını dile getirdi.
    1. 18.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN